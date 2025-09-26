Rinde informe Tere Jiménez en Rincón de Romos y Cosío

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En un ambiente lleno de entusiasmo y ante miles de personas, la gobernadora Tere Jiménez presentó a las familias de Rincón de Romos y Cosío los logros de su tercer año de gestión y reiteró su compromiso de construir un futuro con más oportunidades, mayor desarrollo y más tranquilidad para todas y todos.

“Me da mucho gusto estar hoy aquí; gracias a todos por su confianza, por su esfuerzo y por nunca dejar de creer en esta tierra que tanto queremos. Porque si algo distingue a la gente de Rincón y de Cosío es su capacidad de soñar en grande, de trabajar y cumplir sus sueños”, les dijo la gobernadora a quienes se reunieron esta tarde en el Lienzo Charro de Rincón de Romos.

Al compartir su Tercer Informe de Gobierno, Tere Jiménez destacó los avances que se tienen en materia de economía, salud, educación, seguridad, desarrollo agropecuario, entre otros rubros que son determinantes para el crecimiento del estado y de sus municipios.

En ese sentido, destacó que Aguascalientes es hoy una de las cinco economías más competitivas de México, con un crecimiento anual del 6.2 por ciento, que es superior al nacional.

Subrayó que, en la actual administración, se han concretado 66 nuevos proyectos de inversión nacional y extranjera; en el caso de Rincón de Romos, la empresa Mexicana de Industrias y Marcas (MIYM) destinó 600 millones de pesos, con lo que creará una cifra superior a los 500 nuevos empleos directos y más de 2 mil 200 empleos indirectos.

Con respecto a la seguridad, indicó que, en el estado, se reforzaron las corporaciones con 963 nuevos policías, más patrullas, equipo táctico, uniformes y capacitaciones internacionales.

Dijo que, específicamente, Rincón de Romos cuenta con 150 cámaras de seguridad, y Cosío, 97, todas equipadas con inteligencia artificial y conectadas al C5i.

“Sabemos que esta es una tarea permanente, que nos exige compromiso, determinación y trabajo coordinado. No vamos a dar marcha atrás, porque la paz y la tranquilidad son lo más valioso que tenemos”, señaló.

En el tema de educación, la gobernadora Tere Jiménez resaltó la construcción del nuevo Bachillerato de la Universidad Autónoma (BachUAA) en Rincón de Romos, con una inversión de más de 135 millones de pesos. Además, se renovaron y ampliaron espacios educativos en la Secundaria Técnica No. 19.

Anunció que, próximamente, Cosío contará con una universidad; comentó que, en este municipio, también se está mejorando la Escuela Primaria Esteban Castorena y se realizaron obras en la Telesecundaria Núm. 43, en La Punta; además, está por iniciar la rehabilitación del Bachillerato Tecnológico Agropecuario Núm. 103 en la cabecera municipal.

Por otra parte, destacó la entrega de más de 65 mil becas de titulación, transporte, inglés y movilidad académica nacional e internacional en todo el estado.

“Para nosotros, la educación es lo más importante, porque el saber y el conocimiento son lo más valioso para que las personas alcancen todo su potencial”, les dijo a las familias presentes.

En materia de salud, en Cosío se construyó una clínica del Seguro Popular Aguascalientes, donde las familias tienen acceso gratuito a servicios médicos de calidad.

En Rincón de Romos, se construyó un nuevo Centro de Salud Mental y Adicciones; se remodeló la Unidad de Especialidades Médicas para Enfermedades Crónicas y se llevaron a cabo obras de mejoramiento en el Hospital General, que cuenta ya con un nuevo mastógrafo.

“Aquí, la salud no es un privilegio, es un derecho que garantizamos y brindamos de manera cercana, digna y humana”, destacó la gobernadora.

En el tema de vivienda, la gobernadora comentó que están en marcha nuevos desarrollos por parte del Gobierno del Estado, dos de ellos en Rincón de Romos: La Arbolada y La Santa Cruz, que suman 500 nuevas viviendas; así como 139 más en el fraccionamiento Potrerillos, en Cosío.

En cuanto a obra pública, precisó que se realizaron más de 900 obras en todo los municipios y una cifra superior a las 100 obras de infraestructura hidráulica.

Tere Jiménez detalló que en Rincón de Romos se rehabilitó el libramiento; se instaló un tanque elevado en la cabecera municipal; y en Pabellón de Hidalgo, se construyó un tanque superficial, beneficiando en conjunto a más de 5 mil habitantes. Igualmente se perforó y equipó el pozo de agua potable de la comunidad Estancia de Mosqueira.

En el municipio de Cosío, se realizó la ampliación y mejoramiento de la red de alcantarillado en varias calles de la cabecera municipal. También se hicieron trabajos de pavimentación, construcción de banquetas y mejora de las redes en varias calles.

Además, se perforó un pozo de agua en la cabecera municipal de Cosío y otro en El Salero, y se equipó otro más en la colonia Santa Cruz.

En conjunto, todas estas obras realizadas en ambos municipios, representan una inversión superior a los 61 millones de pesos.

En el tema del campo, la gobernadora Tere Jiménez dijo que se apoyó a los productores con tractores, maquinaria, cámaras de refrigeración, remolques, sembradoras, forraje, mejoramiento genético, semilla mejorada, tecnificación y muchos insumos más.

Se construyeron y rehabilitaron más de mil bordos para la captación de agua de lluvia y más de 363 caminos saca cosechas. Ejemplo de ello, son la presa Natillas y el bordo El Salero, en Cosío, donde se llevaron a cabo obras de rehabilitación.

Afirmó que también se apoyó a los productores de uva de Cosío con un monto de 10 millones de pesos a fondo perdido para que puedan comercializar sus productos en México y el mundo.

“Los productos del campo de Aguascalientes se posicionan en los primeros lugares en el país. Los productores no están solos, seguiremos dando nuestro mejor esfuerzo para impulsar su labor”, remarcó.

En materia de turismo, hizo hincapié en la recuperación de la tradicional Feria de la Uva que, junto con la Ruta del Vino y las Vendimias, representa un fuerte atractivo para los turistas.

Añadió que como parte del impulso al desarrollo social en el estado, más de 14 mil personas se benefician con empleo temporal y se entregaron más de 4.8 millones de platos de comida caliente.

“Hoy, Aguascalientes sigue afianzándose como una tierra donde los sueños se hacen realidad con talento, trabajo y esfuerzo; donde la prosperidad económica va acompañada de un desarrollo humano más justo e incluyente”, sostuvo.

A través del Programa “Reencontrando Corazones” se gestionaron más de 4 mil 900 visas en apoyo a familiares de migrantes para que puedan viajar a los Estados Unidos y reunirse con ellos.

En materia de deporte, se llevó a cabo la Copa Aguascalientes, el torneo más importante del estado, con la participación de más de 45 mil deportistas en diversas disciplinas.

En el ámbito cultural, la gobernadora Tere Jiménez impulsa importantes proyectos, como ProArte, programa con el cual se ha acercado la cultura a las aulas, incrementando en más de un 44 por ciento el número de estudiantes beneficiados.

Por último, la gobernadora Tere Jiménez invitó a todos a seguir trabajando con unidad y perseverancia por un mejor Aguascalientes.

“Quiero que sepan que cuentan conmigo; que cada compromiso que asumimos lo vamos a cumplir, y que cada sueño que ustedes tienen lo vamos a seguir impulsando. Porque, si algo hemos demostrado, es que Aguascalientes es una tierra de oportunidades, prosperidad y progreso; una tierra donde los sueños se cumplen. ¡Que viva Rincón de Romos! ¡Que viva Cosío!”, finalizó.

Cabe mencionar que, previo al evento, las y los asistentes pudieron disfrutar de música en vivo, así como recorrer diversos estands instalados por las dependencias de gobierno, que presentaron los logros y programas que ofrecen.