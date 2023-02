Rihanna en el Super Bowl 2023

Redacción

EU.-Falta muy poco para el regreso de Rihanna a los escenarios de la mano del medio tiempo del Super Bowl 2023 a celebrarse el próximo 12 de febreroen Arizona, pero la cantante, considerada la artista femenina con la mayor fortuna, ha sabido incrementar sus ingresos gracias a sus negocios alejados de la música.

De acuerdo con el sitio Celebrity Neth Worth, la intérprete de éxitos como ‘Umbrella’ cuenta con más de 1.7 mil millones de dólares, ganando aproximadamente 70 millones por año gracias a sus patrocinios o marcas propias.

Así Rihanna ha incrementado su fortuna

La ganadora de 9 premios Grammy ha vendido más de 60 millones de copias de álbumes desde su debut con Music of the Sun (2005) hasta su octavo disco de estudio titulado Anti (2016). Además, ha diversificado su carrera al formar parte de películas como Battleship (2012), Valerian and the City of a Thousand Planets (2017) y Ocean’s 8 (2018).

En 2015 firmó un contrato con Samsung por una suma de 25 millones de dólares, pero también se ha unido a marcas como Armani, Dior, MAC Cosmetics, Gucci, Clinique, Cover Girl, Secret Body Spray, Budweiser y River Island.

Rihanna lanzó en 2017 una línea de maquillaje llamada Fenty Beauty, con la que genera más de 100 millones de dólares en ingresos al poseer el 50% de la sociedad. Actualmente se estima que tiene un valor en el mercado de entre 2 y 3 mil millones de dólares.

La también compositora nacida en Saint Michael Parish cuenta con el 30% de Savage X Fenty, una marca de lencería que busca la inclusión con todas las tallas, la cual se creó en 2018. Asimismo, es copropietaria del servicio de transmisión de streaming musical Tidal. A su nombre se encuentran algunas propiedades tanto en Barbados como en Estados Unidos.

Con información de El Financiero