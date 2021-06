Riesgos por contagios de covid aún en semáforo verde no han desaparecido: ISSEA

Redacción

Aguascalientes, Ags,-El riesgo de la pandemia no ha desaparecido tras permanecer en semáforo verde, sostuvo el titular del Instituto de los Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), Miguel Ángel Piza Jiménez.

-¿En qué estatus de la pandemia nos encontramos, ya se puede la gente salir de antro, ir a conciertos y andar sin cubrebocas?

-A ver, a ver, a ver, la pandemia no ha terminado en nuestro estaos y estamos tratando de reducirla al mínimo pero seguimos teniendo contagios y defunciones pero el riesgo de la pandemia no desaparece y solo hay quien lo minimiza.

Continuó en el sentido de que si bien ya se aperturaron eventos masivos, aún se les exige un control de aforos y las medidas de prevención.

Insistió en que aún y con los avances en la vacunación de poco más del 40% de la población, no se regresará a la normalidad que se tenía hasta antes de la pandemia.

Exhortó a la población a no relajarse y seguir al pie de la letra las medidas de prevención entre ellas el uso del cubrebocas, el lavado de manos frecuente, la sana distancia y el evitar lugares concurridos.