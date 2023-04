Riesgo latente de desgracia se vivió en la corrida de toros de este domingo en San Marcos

El Música

Aguascalientes, Ags.- Sin duda que a los directivos de la empresa Espectáculos Monterrey, S.A. (EMSA) no les importa la seguridad de la gente que acude a la Plaza de Toros Monumental.

Y lo decimos con todos los pelos de la burra en la mano, ya que en la corrida de esta tarde-noche de este domingo hubo ingredientes para consumar una tragedia que gracias a Dios no se dio.

El primero fue la ambición de los dueños del coso de López Mateos al sobre vender boletos, a ojo de buen cubero metieron alrededor de 2 mil personas de más.

El aforo es para 15 mil personas, pero esta tarde había fácilmente unas 17 mil o poco más. La expectación por ver el mano a mano de Joselito el torero de la tierra y el Juli fue muy grande.

Lo anterior pone en riesgo a todos los presentes ya que en dado de caso de un incidente se puede provocar una estampida con resultados sumamente funestos.

En el corredor principal que divide barrera de tendido, no cabía un alfiler lo que provocó molestias en los aficionados que estaban sentados en las primeras dos filas de tendido ya que no podían ver sentados desde sus lugares y hasta conatos de bronca hubo.

Lo mismo sucedió con las escaleras para acceder a los lugares de tendido y también cómo se puede apreciar en estas imágenes había personas sentadas en los mismos espacios de barrera tanto de sol como de sombra.

Otro ingrediente es que no hubo Seguridad Pública dado que el jefe de la policía Antonio Martínez Romo no quiso poner en riesgo a su gente además de que argumentó que no podría trabajar si la plaza tenía sobrecupo como finalmente hubo.

Y el tercero es ver porque las autoridades de Protección Civil Municipal y estatal le permiten a los dueños de la Plaza hacer lo que se les venga en gana.

Afortunadamente no paso nada, pero la prevención es la mejor cultura para evitar incidentes de poca o gran magnitud.

Si ya saben esto los empresarios ¿Para qué le rascan las costillas al diablo?.

Pésimo por los dueños de la fiesta brava en Aguascalientes y peor aún por las autoridades competentes que simplemente se hicieron que la virgen les habla y ni un ojo les echa.

Reglamentos tiene tarea que cumplir en esta situación y hay que aplicar mano dura con la sanción para evitar un desaguisado de consecuencias trágicas.

Cómo ya se ha dicho en otros espacios, sí alguien va acabar con la fiesta brava serán los propios organizadores y no los detractores.