Riesgo de crisis alimentaria con recortes al campo, advierte Martínez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El diputado federal del PAN Paulo Martínez López alertó en cuanto a una eventual crisis alimentaria en el país, debido a recortes por más de 200 mil millones al agro que plantea el gobierno federal para su presupuesto del siguiente año.

“Hoy estamos viviendo una de las grandes sequías en el país donde no hay apoyo del gobierno al campo, no hay apoyo al ganadero, no hay apoyo al ejidatario y no están atendiendo al sector primario. Si no tenemos un campo que esté creciendo, un campo que esté produciendo vamos a tener una crisis alimentaria a nivel nacional”, manifestó en entrevista.

Martínez López explicó que en el presupuesto federal que se plantea para el siguiente año se tiene una reducción de más de 450 mil millones al campo ahora sólo se contemplan poco más de 200 mil millones de pesos anuales.

“Se está planteando un paquete económico 2024 dirigido a temas electorales, no atiende a los temas prioritarios del país. Pero nosotros no sólo estamos criticando, sino también proponiendo para que no se desatienda temas como la salud. Si no tenemos salud, si no tenemos alimentación, ¿pues qué sigue?”, cuestionó.

El legislador blanquiazul resaltó que las discusiones en el Congreso de la Unión para el paquete económico continuarán en el transcurso del mes.