Ricky Martin posa con uñas largas; J Balvin responde: “Me casaría contigo”

Redacción

Ciudad de México.-Se encienden las redes por fotografía de Ricky Martin y comentario de reguetonero.

El reguetonero J Balvin causo cientos de reacciones en Instagram, tras responder un mensaje contra la homofobia publicado en la cuenta oficial del cantante Ricky Martin.

Cabe recordar que el boricua, quien lleva varios años casado con Jwan Yosef, recibió palabras de odio por su orientación sexual tras posar para una revista junto a su esposo.

Debido a esto, el intérprete de “Tu Recuerdo” decidió emitir unas palabras de preocupación ante la intolerancia contra las parejas del mismo sexo. Según él, parece que la situación no ha cambiado pese al paso de los años.

“Hace una semana subí unas fotos junto a mi esposo para una edición especial de la revista @cap74024. Para ambos fue una experiencia maravillosa y una manera de celebrar nuestro orgullo”, expresó Ricky Martin en un primer momento.

“Lo que no me esperaba, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva”, apuntó el artista mediante Instagram.

J Balvin respondió a Ricky Martin y encendió las redes

El mensaje de Ricky Martin contra la homofobia conmovió a sus millones de seguidores, pues él confesó que los comentarios negativos que recibió hace unos días le hicieron recordar la angustia vivida antes de revelar sus verdaderas preferencias.

“No es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje qué hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser”, aseguró el intérprete.

No obstante, Ricky Martin mencionó que las ganas de luchar por ser quien es y por su familia lo hicieron sentirse mejor y aprovechar su miedo para “seguir trabajando por el bienestar de millones de personas que sufren todos los días a causa de la falta de aceptación”.

Ante esto, el reguetonero J Balvin no dudó en externarle su apoyo con un tierno mensaje en la misma publicación de Instagram: “Tú eres el hombre más especial del mundo, ¡yo me casaría contigo! Te amo”.

Con información de Radio Fórmula