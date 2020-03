Ricky Martin lanza iniciativa para ayudar a médicos contra coronavirus

Redacción

El cantante puertorriqueño, Ricky Martin, subió una iniciativa en sus redes sociales, con la que busca reunir fondos para ayudar a los médicos y hospitales en este proceso de lucha contra el COVID-19.

“No paro de pensar en este tipo de situaciones. Estoy un poco obsesionado con los profesionales de la salud. Desafortunadamente ellos no tienen equipo de protección, no tienen máscaras, no tienen guantes, no tienen batas y con esta alianza que estoy haciendo con Charity Star y Help Home From, vamos a poder llevar todo este equipo que necesitan, a todos los hospitales, de todas las partes del mundo”, dijo en su mensaje.

También aseguró que va a donar y buscará a todos sus amigos para que también lo hagan, además de instar a sus fans a hacer lo propio.

Puedes hacer click en https://t.co/W5a2OWFgDC y dona lo que puedas para unirte a nuestro esfuerzo junto a @projecthopeorg y @charitystars para proteger a nuestros profesionales de la salud en esta crisis. pic.twitter.com/MVoYpYzzwH — Ricky Martin (@ricky_martin) March 22, 2020

Ricky Martin insistió en utilizar los #helpfromhome y #Ayudadesdecasa, y que este mensaje se comparta al menos a tres contactos, para que así llegué a todos lados.

Alejandro Sanz y Laura Pausini fueron de los primeros en contestar a esta iniciativa, asegurando que donarán a esta causa.

Este mensaje lo subió en versión español y en ingles, con el mismo fin de recaudar fondos para equipo para los médicos.

Con información de Aristegui Noticias