Rezagados dejaron al último la vacunación por excusas como el desagrado por marca de vacunas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El delegado de la Secretaría de Bienestar federal Aldo Ruiz expuso que entre las personas rezagadas que se vacunaron de último momento abundaron aquellas que en su momento no lo hicieron porque la marca simplemente no les gustaba por la “mala” información que habían escuchado de las mismas.

-Cuáles motivos tienen detectados que mucha gente se espero al final o aún no se vacuna?

-Mira, lo que abiertamente nos han dicho es que no les gustaba la marca del biológico cuando les tocaba o que no decidían por aquello de que lo que se les iba a colocar era veneno, un chip o no creían en el covid o aún no creen pero no les quedó de otra.

Reconoció que la misma presión de la sociedad orilló a los mismos escépticos a vacunarse a tal grado que ya se llegó al millón de dosis aplicadas.

-¿Entonces luego como que le hicieron caso a los demás?

-Así es, observamos que le hicieron caso a la mamá a la vecina y más que nada en las últimas semanas les apuró lo de la tercera ola de contagios y viendo que la mayoría de los hospitalizados no tienen vacuna, pues entonces eso los hizo reflexionar.