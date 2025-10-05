Reynoso, Lozano y Orozco: Historial de pleitos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Los ex gobernadores Luis Armando Reynoso Femat, Carlos Lozano de la Torre y Martín Orozco Sandoval volvieron a reunirse bajo una postura benévola. Pese a una amplia cantidad de enfrentamientos públicos y acusaciones mutuas que se dedicaron en el pasado.

Congregados como parte de las actividades del III Informe de gobierno de la gobernadora panista Teresa Jiménez, los mandatarios se presentaron en palacio oficial: la sede en la que ejercieron el poder durante diversos sexenios. Y donde parecieron incrementarse sus diferencias.

Acusaciones, señalamientos y declaraciones que están por demás en los registros.

Reynoso Vs. Lozano

Ex priista, Luis Armando Reynoso Femat se mudó al PAN en la década de los 90 y fue electo alcalde capitalino en 1998, para luego en 2004 alcanzar la gubernatura con un triunfo apabullante en las votaciones. El Partido Acción Nacional ganó la gubernatura, la mayoría del Congreso y diez de once presidencias municipales.

Sin embargo, pronto afloraron diferencias entre Reynoso y el PAN llevando a que, incluso, el partido trató de expulsarle de sus filas en diciembre de 2006. Pero Reynoso logró mantener su adhesión al blanquiazul.

Rumbo a la sucesión, Luis Armando intentó designar como aspirante a Raúl Cuadra, su secretario de Finanzas y además -literalmente- su compadre. Pero desde la dirigencia del PAN se apostó por la candidatura del ex alcalde capitalino Martín Orozco. Molesto, el gobernador se dedicó a impulsar las aspiraciones de Carlos Lozano, ex dirigente estatal del PRI y quien para entonces sumó al Partido Verde y el Partido Nueva Alianza. El mismo día de las votaciones, el 4 de julio de 2010, Luis Armando tachó al PAN de ser “un Club de Toby”. Al final, la coalición PRI-PVEM-PANAL venció al PAN con el 47 por ciento de los sufragios.

Volvieron los intentos del panismo por expulsar de sus filas al gobernador, que finalmente presentó su salida a los colores blanquiazules hasta 2021.

Antes, en algún momento, la buena relación entre Luis Armando y Carlos se quebró.

En mayo de 2014, el ex gobernador fue acusado de presunto peculado, detenido y llevado al centro penitenciario. Siendo, a la fecha, el único ex gobernador de Aguascalientes en ser encarcelado. Pronto, Reynoso acusó a Carlos Lozano de estar detrás de su detención.

A partir de entonces, Luis Armando aprovecharía cada oportunidad para tronar contra su sucesor.

El 28 de octubre de 2015, Reynoso se presentó en las oficinas locales del PAN y en algunas entrevistas calificó a Carlos Lozano como “un traidor”. Luego, el 17 de enero de 2018, Reynoso dijo que el gobierno del priista fue “corrupto, ruin, nefasto y antagónico”.

Ya fuera del PAN, en las elecciones municipales de 2021, Reynoso volvió a presentarse como candidato a alcalde ahora por el partido Fuerza por México. En una conferencia celebrada el 6 de enero de ese año, en las oficinas de ese partido, Reynoso aceptó haberse equivocado en apoyar a Lozano por la gubernatura.

La realidad pronto alcanzó a Reynoso y en las votaciones no alcanzó ni el 3% de los votos, pero siguió cuestionando a su sucesor. El 20 de octubre de 2021, en entrevistas con medios locales, criticó la presunta impunidad del priista. “A Carlos Lozano ni lo han tocado, y vaya que hizo de las suyas. A todos los que hayan actuado mal, donde haya pruebas, deberán de haberse investigado”.

Lozano Vs. Orozco

El priista y el panista tuvieron un primer enfrentamiento cuando contendieron en las votaciones por la alcaldía capitalina de 2004. La victoria electoral acompañó a Orozco, aun cuando el propio Comité Ejecutivo Nacional del PRI impugnó el resultado electoral. En agosto de 2004, David Penchyna, secretario técnico del Consejo Político Nacional del PRI, denunció parcialidad del Instituto Estatal Electoral e intromisión del gobernador panista Felipe González. “El triunfo nos fue arrebatado y no estamos dispuestos a permitir”.

Oficialmente, el panista ganó por alrededor de cuatro mil votos.

El segundo round llegó en 2010 y ahora ganado por el priista, que recuperó la gubernatura para el tricolor después de dos sexenios panistas. Y pronto, llegaron las controversias.

Apenas a los cinco meses del gobierno de Lozano, el panista Orozco fue detenido por presunto tráfico de influencias y uso indebido del ejercicio público. Siendo trasladado al centro penitenciario. El suceso escaló más allá de temas estatales. El 30 de mayo de 2011, Gustavo Madero, dirigente nacional del PAN, anunció el rompimiento del partido con el gobierno priista de Aguascalientes, acusando a Lozano de “prácticas caciquistas, autoritarias y represoras”.

Más aún, Madero declaró que el gobierno priista “no ha ofrecido resultados tangibles a los problemas de la población, incremento de los índices delictivos y reprime con rencores personales a quienes no piensan o actúan”.

Irónicamente, la historia de 2010 volvió a repetirse en las votaciones de 2016 cuando Lozano rechazó la candidatura priista de Lorena Martínez y terminó respaldando las aspiraciones de Orozco, que ganó oficialmente con el 43 por ciento de los sufragios.

El 1 de diciembre de 2016, Martín Orozco tomó protesta como gobernador del estado. Carlos Lozano, el mandatario saliente, no acudió a la ceremonia.

Orozco Vs. Reynoso

En las votaciones de 2004, Luis Armando Reynoso y Martín Orozco formaron dupla como candidatos panistas a la gubernatura y alcaldía; obteniendo el voto ciudadano. Sin embargo, afloraron las diferencias en el gobierno, tanto que cuando el PAN perdió la elección por la alcaldía en 2007, el gobernador abiertamente exclamó: “hay derrotas que saben a triunfo”.

Para las elecciones de 2010, Reynoso veía como su dedazo a favor de Raúl Cuadra no surtía efecto y era ungido Martín Orozco. Entonces, el llamado primer panista del estado rechazó el abanderado y se cargó a favor del PRI. El 20 de febrero de ese año, Jorge Ocejo Moreno, delegado del CEN panista, denunció “intromisión y falta de equidad hacia el proceso interno de selección del candidato que propició el gobernador del estado”.

Luego, el 6 de mayo de 2010, en una entrevista para Radio Fórmula, Orozco denunció una componenda entre Luis Armando y Carlos. “Son amigazos y el acuerdo político, de que el señor gobernador apoye al candidato del PRI, es un hecho; porque él mismo lo ha externado, que no va a haber acuerdo con mi candidatura. Hay un compromiso político con el candidato del PRI”.

La victoria, al final, fue para el priista.

Pero en los siguientes años, mientras Reynoso Femat se debatía en controversias legales, Martín Orozco lograba su sueño de alcanzar la gubernatura en las elecciones de 2016.

Un año después, para abril de 2017, el gobernador panista se refirió a los señalamientos contra Luis Armando, quien para entonces era investigado por supuestas transferencias por más de cinco millones de dólares a propiedades en San Antonio. Orozco declaró al diario Excélsior: “yo voy a ser muy respetuoso con ese tema y cuando tenga algún documento o algo también daré a conocer los pasos muy precisos por parte de Aguascalientes que ya los estamos analizando con el equipo jurídico”.

El 26 de febrero de 2019, en un programa radiofónico, Reynoso Femat arremetió contra Martín Orozco, afirmando que el gobernador panista estaba bloqueando las aspiraciones de Teresa Jiménez para reelegirse como alcaldesa capitalina, lanzando a uno de sus funcionarios Julio Medina, como rival de Jiménez en la elección interna. Al final, Jiménez ganó de manera rotunda la candidatura a Medina y posteriormente fue reelecta en el ayuntamiento.

Luego que Orozco dejó la gubernatura, las diferencias con Reynoso no amainaron. Apenas el pasado 24 de septiembre de 2024, Luis Armando rechazó haber fumado pipa de la paz con su sucesor panista. “Me lo saludan, por favor, es mi mensaje final”, declaró Reynoso.

Un año después, Luis se volvería a encontrar con Martín y Martín con Carlos y Carlos con Luis. Todos mostrando actitudes sonrientes.

Por ahora.