Rey Grupero revela que se graba en la intimidad con Cynthia Klitbo

Ciudad de México.-Rey Grupero hace revelaciones íntimas.

Sin duda el romance entre Cynthia Klitbo y el Rey Grupero sorprendió a todos, desde que revelaron su noviazgo, los famosos han mostrado las muestras de cariño que se tienen e incluso las bromas que el youtuber le realiza a su novia, pero tal parece que la pareja va muy enserio ya que el Rey Grupero reveló que quiere casarse con la actriz y que incluso graban videos íntimos.

En una entrevista con el programa De Primera Mano, el Rey Grupero dio detalles de su relación y mencionó que ahora que su novia se encuentra en Perú no es impedimento para seguir queriéndose y fortaleciendo su relación.

Rey Grupero fue cuestionado si ahora que está enamorado sería capaz de llegar al altar junto a Cynthia Klitbo y esto comentó.

Sin tapujos, el novia de Cynthia Klitbo incluso reveló que ahora que se encuentran lejos han aprovechado la tecnología para hacer encuentros subidos de tono a través de videollamadas.

“Tenemos ciber encuentros, a ver si no me regaña, tiene un personaje que sale en una serie que me encanta y entonces le dije que un encuentro entre Dora y el Rey Grupero, lo estamos preparando”, añadió.

El Rey Grupero contó que cuando están juntos se han grabado en la intimidad.

Hace unos meses Cynthia Klitbo tachó de soberbia a Vanessa Guzmán, con quien trabajó en la telenovela Atrévete a soñar. A raíz de esto mucho se especuló sobre Guzmán y es ahora ella quien reaccionó a los comentarios.

En una entrevista que retomó el programa De Primera Mano, Vanessa Guzmán mencionó que dichos comentarios no la definen como persona.

“No es algo que marque mi presente, no me define como ser humano, como persona, respeto las opiniones de los demás. No me importa inmiscuirme en el tema, no tengo la necesidad de decir nada, quienes me conocen pueden entrar a las puertas de mi casa, me quedo con eso, no deseo más que el bien para todos”.