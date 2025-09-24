Rey de España pide ante la ONU detener la masacre en Gaza

Redacción

El rey de España, Felipe VI, lanzó un llamado urgente para detener la violencia en Gaza durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU este miércoles, nueve años después de su última participación en el foro. La Casa Real reservó el contenido final de su discurso hasta su pronunciación.

“Exigimos que detengan ya esta masacre. No más muertes para este pueblo que ha sufrido tanto. Condenamos la masacre de Hamás y reconocemos el derecho de Israel a defenderse. Exigimos un alto el fuego con garantías”, señaló el monarca.

Felipe VI insistió en que Israel debe aplicar sin reservas el Derecho internacional humanitario en Gaza y Cisjordania y pidió que la ayuda humanitaria llegue sin dilaciones. También exigió la liberación inmediata de los rehenes que aún retiene Hamás. “No podemos guardar silencio ni mirar hacia otro lado ante la devastación, los bombardeos de hospitales, escuelas o refugios, ante las muertes de civiles y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas”, dijo.

Aunque evitó emplear la palabra “genocidio”, usada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros líderes internacionales, Felipe VI subrayó la necesidad de mantener el respeto a los Derechos Humanos. “Somos partidarios de los Derechos Humanos. En estos tiempos confusos, es cuando más fieles debemos ser a estos derechos. Apoyamos con convicción plena la aplicación del pacto mundial migratorio y de refugiados”, añadió.