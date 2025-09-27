Revocan visa a diputado del PVEM, Mario López Hernández

Redacción

Ciudad de México. Autoridades migratorias de Estados Unidos le revocaron la visa a Mario López Hernández, diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y quien fue alcalde de Matamoros en dos periodos, y lo regresaron a territorio mexicano, luego de que fue retenido por al menos 12 horas en el Puente Viejo Internacional que conecta a Matamoros con Brownsville, Texas.

El legislador no fue deportado sino “rechazado”, motivo por el cual la devolución a México no se hizo en el punto del Instituto Nacional de Migración.

PUBLICIDAD

Según los primeros reportes, el legislador fue asegurado alrededor de las 20:00 horas del viernes por elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Fuentes del gobierno federal confirmaron que el diputado iba manejando su vehículo personal y, tras varias horas de revisar el caso, las autoridades estadunidenses le negaron el ingreso.

La camioneta en la que viajaba quedó estacionada en los carriles del lado estadunidense del cruce fronterizo, al menos hasta la madrugada de este sábado

Las autoridades estadunidenses no han dado a conocer las causas de la retención y tampoco la hora en que terminó la diligencia.

PUBLICIDAD

Sin embargo, fuentes extraoficiales señalan que le fue retirada su visa y regresó a Matamoros esta mañana.

Mario López fue presidente municipal de Matamoros en dos periodos: de 2018 a 2021 y de 2021 a 2024, ambos por Morena. En 2024 obtuvo una diputación federal bajo las siglas del PVEM en la actual legislatura.

Con información de El Mañana de Reynosa, Julia LeDuc y Carlos Figueroa, corresponsales