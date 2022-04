Revocación de mandato y desafuero se aterrizarán en Aguascalientes: Ruvalcaba

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- La candidata a la gubernatura de Aguascalientes por Morena, Nora Ruvalcaba, se manifestó a favor de implementar la revocación de mandato y el desafuero para la futura mandataria de la entidad, así como para los alcaldes y diputados.

En entrevista, la abanderada guinda comentó que los ciudadanos debe ser siempre vigilante del desempeño de los funcionarios que los representan, de una manera organizada. En este sentido, se dijo a favor de aterrizar ejercicios de participación como los promovidos por el gobierno federal.

“No se trata nada más de ir a votar, hay que ser vigilantes del desempeño y quiénes son los que nos van a exigir que cumplamos con el desempeño de nuestros compromisos, ellos precisamente, de manera organizada”

– ¿Usted implementaría la revocación del mandato?

– Esa es la idea. No solo la revocación del mandato, el desafuero. También hay que estar desaforados por si tenemos una acto criminal, rindamos cuentas de manera inmediata y no al término de nuestro mandato; nosotros nada más vamos a durar 5 años, pero a los 3 años que nos hagan una revisión”

Manifestó que esto no sólo se quedaría entre la gobernadora de Aguascalientes, sino que también abarcaría a alcaldes y diputados.

“A todos, a los diputados, a toda persona que se tenga que presentar ante la ciudadanía a pedirle el voto, a pedirle su confianza, toda persona debe someterse a la revocación de mandato”, finalizó.

La consulta de revocación de mandato a nivel nacional se llevará a cabo este domingo.