Revocación de mandato; Morena, “éxito”; PRD, “fracaso” en Aguascalientes 

Aguascalientes, Ags.- Posiciones encontradas externaron representantes del Congreso del Estado hacia los resultados de la consulta ciudadana por la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador celebrada el domingo último.

Mientras por un lado Movimiento de Regeneración Nacional consideró que el ejercicio puede asumirse como positivo; por el lado del Partido de la Revolución Democrático fue una suma de yerros desde la Presidencia.

En entrevista, Ana Gómez Calzada, legisladora por Morena, calificó el ejercicio como un “éxito”, argumentando que el número de sufragios contabilizados superó la votación de candidaturas como la del panista Ricardo Anaya en la elección presidencial de 2018.

“Yo estoy muy contenta. 17 millones a nivel nacional para tener un tercio de las casillas, por todos los bloqueos, fue un gran éxito para el país. Deben estar muy preocupados ahora en campañas y ahora vamos a acostumbrar a la ciudadanía en este ejercicio democrático. Lo más importante es que el 90 por ciento votó porque se quede nuestro presidente”, indicó.

– ¿Es un error de la oposición comparar esta consulta con una elección presidencial?

– Por supuesto, hay mucha diferencia. ¿Cuánto se le invierte a una campaña presidencial?, ¿cuánto a una campaña de gobernador? Y esto se llevó, me atrevo a decir que ni con el cinco por ciento del presupuesto y vean los resultados, más que Anaya. Claro que fue un error de estrategia de la oposición que son los menos, pero hacen mucho ruido.

Gómez Calzada de paso advirtió bloqueos del Instituto Nacional Electoral (INE) que también se dieron en el estado, ejemplificando que estuvo en una casilla de la calle Venustiano Carranza, la cual abrió después de las nueve de la mañana, no hubo funcionarios escrutadores y supuesto maltrato a representantes de casilla.

Por su parte, Emmanuel Sánchez Nájera, coordinador de la bancada del PRD en el Poder Legislativo, resumió la jornada como “fracaso”.

“Creo que fue fracaso tras fracaso. No hay que olvidar que la consulta fue pervertida por el presidente para hacerla desde las instituciones y que no es el fin, luego intentó que se empatara con las pasadas elecciones para que la consulta pudiera incidir en el resultado electoral y luego propuso una pregunta amañada que la Corte se la tuvo que modificar. No alcanzó ni el 20 por ciento de la votación, fue una derrota tras otra para Andrés Manuel”, enumeró.

– ¿Participaste?

– No, yo considero que ese ejercicio está pervertido. La idea de una consulta ciudadana no debe salir de las instituciones y no se puede avalar un ejercicio como este.

El perredista consideró que a futuro estos esquemas deben partir de la ciudadanía, “sino, no tiene caso” agregó.

La consulta por la revocación de mandato registró oficialmente 18 por ciento de participación ciudadana, según datos del INE.