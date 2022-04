Revocación de mandato es una farsa: PRI

Redacción

Aguascalientes, Ags.-De visita a la entidad para apoyar la campaña de la abanderada a gobernadora de la Alianza Va Por Aguascalientes, Tere Jiménez, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alejandro Moreno Cárdenas, sostuvo que la llamada jornada de revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador es mera farsa.

En entrevista para el informativo Infolínea, el líder tricolor expuso que en lo general Morena es una farsa en donde mucho habla y no saben gobernar, manteniendo al país en una profunda crisis en todos los ámbitos.

El dirigente tricolor abundó sobre la revocación de mandato que se trata de un ejercicio que nadie pidió y que jurídicamente viola cualquier compromiso real de respetar la constitución que establece que el presidente es electo por un periodo de 6 años.

“Alito” Moreno más adelante aprovehcó para criticar a los funcionarios federales y al propio Andrés Manuel López Obrador que abiertamente están en campaña promoviendo su distractor, sin respetar a nadie.

Al concluir dejó en claro que el PRI no le seguirá el juego, por lo que la instrucción a la militancia es de que no participen en ningún sentido, para que entiendan que en estos momentos su revocación es lo que menos interesa al país.