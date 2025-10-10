Revisarán tarifas de predial para 2026 en Jesús María

Raúl Muñoz

Jesús María, Ags.- El Municipio proyecta modificar el esquema de cobro del impuesto predial para 2026, con la aplicación de tarifas progresivas que ajusten el pago conforme al valor catastral de las propiedades.

Luis Rangel Magdaleno, secretario de Finanzas del Municipio, explicó que el objetivo es establecer un modelo más equitativo, similar al del Impuesto Sobre la Renta, en el que el pago se determine por el valor del inmueble y no por el tipo de predio.

El funcionario detalló que con esta propuesta se eliminarían las categorías actuales de predios rústicos, urbanos, con construcción o industriales, para que la base del cobro sea el valor catastral.

“Es como un tipo, se podría decir, como ISR, en el que ya el predial se pagaría sobre el valor catastral y no sobre el tipo de predio que es como ahorita se maneja. Entonces, ya quitaríamos eso y ya lo haríamos a lo mejor respecto al valor de la propiedad”, explicó.

Rangel Magdaleno aclaró que la medida no necesariamente implicará un aumento generalizado, pues se busca proteger la economía de las familias mediante un límite en los ajustes.

“Estamos previendo que no golpeemos precisamente la economía de la gente. Obvio con un tope de si les brincara mucho el aumento, se aplicaría ese tope. Pero yo creo que es hasta una forma más justa del cobro del predial porque ya cobraríamos conforme al valor del inmueble”, señaló.

El funcionario reconoció que en algunos casos sí podría haber incrementos, aunque en general se prevé sólo un ajuste inflacionario del 5 por ciento.

La iniciativa será incluida en la propuesta de Ley de Ingresos 2026 que deberá entregarse al Congreso del Estado antes del 30 de octubre, conforme marca la ley.