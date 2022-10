Revisan Ceresos de Aguascalientes tras fuga de reos en Zacatecas 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Sujetos a revisión los Centros de Readaptación Social (Ceresos) en Aguascalientes, tras la fuga de reos de alta peligrosidad en el penal de Cieneguillas, Zacatecas.

El Secretario de Seguridad Pública y responsable de los Ceresos, Porfirio Sánchez Mendoza, expuso que aunque en Aguascalientes los penales se mantienes bajo control de la autoridad se buscará evitar cualquier sorpresa.

-¿Sin embargo aquí también hay 3 evaciones de presos que dice el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se han presentando en el año?

-Habría que ver en qué se basan, aunque tengo entendido que estos casos tuvieron que ver con errores del Poder Judicial y el Sistema Penitenciario que ya se corrigieron.

-¿Volvieron a dar con estas personas?

-Fíjate que no fue en mi administración, yo estuve fuera 7 meses, pero lo que me dicen es que se volvieron a reaprehender.

Sánchez Mendoza comentó que la alerta por la fuga de reos en la vecina entidad continúa, reconociendo un riesgo de que ingresen al territorio, por lo que se encuentra reforzada la seguridad, aunque aseguró que no hay indicios de que estos sujetos se encuentren en el territorio local.