Revira González: “mentira que yo haya propuesto aumento salarial a diputados”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, ags.- El diputado panista Jaime González de León rechazó las versiones que se le adjudicaron en torno a que había solicitado un incremento salarial para integrantes de la actual Legislatura en el presupuesto del siguiente año.

“Niego categóricamente lo que en tres o cuatro medios se ha difundido que yo he solicitado un aumento de salario. En ningún momento lo dije y me gustaría que los medios que han difundido esa mentira, sacaran el audio donde a pregunta expresa dije muy claro que ese tema no se ha tocado por ningún diputado”, remarcó en entrevista.

– ¿Cómo queda entonces?

– Es un tema, como lo he dicho, no se ha tocado. Incluso el compañero Cuauhtémoc Escobedo (del PRD) lo ha dicho de la misma manera.

El también presidente de la comisión de Vigilancia del Congreso reviró que en todo caso, la propuesta tendría que surgir del Comité de Administración del Congreso que encabeza su compañero de bancada Luis Enrique García López. “En todo caso es quien lo debe de comentar, que es de donde emanan ese tipo de propuestas”, finalizó.

Este jueves, el Congreso del Estado aprobó paquetes presupuestales de entes públicos para el siguiente año.