Revira Galo a Sánchez: “no puede opinar quien no estaba en el Congreso”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Luis Enrique García López, diputado con licencia del PAN, respondió a las críticas del presidente estatal del PRD, Iván Sánchez Nájera, quien la víspera había calificado de negligente al Congreso del Estado por avalar modificaciones en reelección de legisladores por otro distrito, mismas que fueron anuladas en tribunales.

“Yo creo que no pueden opinar quienes no estuvieron en el Congreso. Así de simple”, subrayó el panista, quien ahora contenderá, pero en el mismo distrito por el cual fue electo hace tres años y ya no por otra demarcación.

García López mencionó que la renovación del código electoral que avaló el Poder Legislativo en junio del año pasado, permitiendo que cualquier representante popular pudiera reelegirse por un distrito diferente al cual fue votado, en su momento recibió el visto bueno de Jorge Saucedo, legislador del PRD en el Congreso.

“Cuando la iniciativa se presentó, tuvo más de 20 firmas de diputados y difícilmente un diputado firma un documento con el que no está de acuerdo, en su momento se dio una discusión fuerte, pero se reformaron el 50 por ciento de los artículos del Código Electoral y creo que quien lo demerite, por la inaplicación de un concepto, estaría echando a perder el trabajo de más de 150 artículos reformados y donde por cierto votaron los diputados del PRD”, recalcó.

El viernes último, la Sala Monterrey del Tribunal Electoral anuló tres candidaturas del PAN a diputaciones locales, entre estas del mismo Enrique García, debido a que los aspirantes buscaban la reelección por un distrito diferente al cual fueron postulados. A su vez, Sánchez Nájera manifestó el lunes 17 que las modificaciones del Congreso no eran adecuadas. “El derecho de la reelección no es del candidato, sino de la ciudadanía para evaluar”, apuntó el perredista, quien tachó de negligente al Poder Legislativo.

Las otras dos candidaturas anuladas fueron de Gladys Ramírez y de Patricia García, también del PAN