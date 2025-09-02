Revira Alonso a Morena y dice que no es político 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Fiscal General del Estado, Manuel Alonso García, reviró al dirigente de Morena, Gil Gutiérrez, quien en la víspera abriera las puestas al exprocurador Felipe Muñoz Vázquez y acusarlo de perecer al grupo de “La Hermandad” en Puebla donde laboró y es señalado por dejar huir a un presunto delincuente.

Alonso García comentó a comunicadores que al final la historia habla de las trayectorias de cada persona, por lo que no se involucrará en temas políticos.

“La verdad yo no soy político, soy un profesional de la seguridad y la justicia y mi compromiso es con los ciudadanos”, declaró en entrevista colectiva en la sede de la Fiscalía Estatal”.

Dijo tener una trayectoria de 33 años en donde nunca jamás sido observado, ni ha tenido una sola sanción y en las entidades donde ha estado las ha dejado con buenos indicadores de seguridad.

“Lo lamentable es que lo político lo quieran relacionar con la seguridad, entonces yo no me voy a meter en ese tema, yo les daré resultados y con eso siempre se callan bocas”, sentenció.