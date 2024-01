Revendedor de Roscas del Costco ahora revenderá pan

Redacción

Ciudad de México.-Luego que el Revendedor de Roscas del Costco fuera tundido por usuarios de Redes Sociales tras presentar su idea de “nuevo negocio” la cual consistía en que las personas le hicieran pedidos de productos del Costco y por cada cinco artículos el cobraría 100 pesos. Además, dio a conocer que el emprendimiento se llamaría “Mandaditos Chuy”.

Las respuestas de los internautas no se hicieron esperar; además, le explicaron que Uber ya tiene ese servicio y no cobra extra. Otras personas expresaron que prefieren ahorrar para poder obtener la membresía de Costco. Algunos otros respondieron irónicamente preguntando si aún tenía roscas.

Recientemente el revendedor de Roscas del Costco publicó un video en TikTok en el que menciona que luego de mal recibimiento que tuvo su más reciente idea de “nuevo” negocio de cobrar 100 pesos por cada cinco productos que le pidieran del Costco anunció otro emprendimiento.

Como me han tirado mucho hate porque les platiqué el negocio que inventé… la gente me dice que está mal o está bien. Se me ocurrió otro negocio”