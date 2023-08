Selena Gomez reveló que tuvo que someterse a nueva cirugía

Redacción

EEUU.- La semana pasada Selena Gomez sorprendió a sus fans con el lanzamiento de una nueva canción, Single Soon, mismo que anticipa la llegada de un nuevo álbum, que estará listo en los próximos meses.

Lo que en las redes sociales abrió el debate sobre el efecto negativo que puede traerle la poca falta de promoción a su nueva canción, a lo que la artista, quien siempre está muy atenta a lo que se dice de ella, no tardó en intervenir en la conversación para explicar su ausencia y, de paso, dejar claro que al día de hoy las ventas que genera su música no le quitan el sueño.

Aunque la respuesta de la cantante de pop dejó algo inquietos a los cibernautas, ya que explicó que su ausencia en las últimas semanas se debe a que tuvo un inesperado contratiempo.

En este sentido añadió: “Me rompí la mano y necesité una cirugía. No me importa vender nada. Simplemente me hace feliz crear música con mis amigos”, ello en una publicación que precisamente compartió para animar a sus seguidores a comprar su sencillo o, al menos, reproducirlo en las plataformas de streaming.

La artista de 31 años no quiso dar más detalles sobre su lesión, lo que dejó a sus seguidores en una profunda intriga similar a la que provocaron los versos de su nueva canción.

Por cierto que Single Soon, Selena Gomez le canta al amor propio al mismo tiempo que trama un plan para dejar a un hipotético novio y recuperar su libertad.

Asimismo se refirió a las especulaciones sobre la identidad de esa antigua pareja, las que no se han hecho esperar, hasta el punto de que la propia cantante no tuvo más remedio que salir a desmentir la noticia de que el tema estaba inspirado en su fallida relación con el también cantante The Weeknd, de lo cual comentó indignada: “Eso no podría ser más falso”.

Selena y Abel Makkonen , nombre real del artista, estuvieron juntos aproximadamente 10 meses en 2017; una relación breve, sin embargo, les ha servido de inspiración para algunos de sus temas; y por lo que en su momento, se especuló sobre la supuesta indirecta que el cantante le habría lanzado a la también actriz en su canción Save your tears, en cuyo videoclip aparece a una joven muy parecida a la ex estrella de Disney.

En consecuencia que se supusiera que ahora podría haber sido ella la que le tirara una indirecta; dado que en su videoclip, Selena deja una nota para dejar a un novio mientras se le escucha cantar sobre cómo va a dejarlo.

Y dado que la canción trata sobre cómo romper con un ex novio, sus seguidores han puesto sobre la mesa las teorías de que podría estar dirigida a Justin Bieber o incluso, Zayn Malik, con quien se dijo salió hace unos pocos meses.

*Con información de Quién.