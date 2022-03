Revelan supuesto “cuarto secreto para niños” en casa de Michael Jackson

Redacción

EU.-El Rey del Pop sigue dando de que hablar aún después de muerto.

Una de las grandes personalidades y músicos de todos los tiempos fue Michael Jackson conocido también el rey del pop, hace poco quien fuera su guardaespaldas habló sobre “el cuarto secreto para niños”.

No cabe duda que el intérprete de “Man in the mirror” continúa dejando huella no solo en sus seguidores sino también en sus ex empleados como lo fue su guardaespaldas.

Matt Fides fue entrevistado y habló sobre por primera vez sobre este tema que durante mucho tiempo tuvo a los fans de Jackson a la espera de respuestas.

Hoy en día Fides se dedica a ser entrenador personal de famosos, por lo que aún tiene contacto con grandes celebridades.

Fue por medio de una entrevista para el podcast de Scott McGlynn que compartió uno de los mayores secretos que generó expectativas entre los admiradores del cantante, aunque se limitó a hablar solo de ello no mencionó las recientes acusaciones que se le han hecho a Michael Jackson estos últimos meses.

En el documental “Leaving Neverland: Michael Jackson and me” la familia del intérprete de “You rock my world” siempre ha negado las múltiples acusaciones que fueron motivadas por el documental.

Sin embargo su familia no pudo evitar que comenzaran a circular algunos rumores sobre una habitación secreta que tenía para estar con los niños y que inclusive su guardaespaldas confirmó.

“Los críticos intentan decir que construyó una habitación secreta para niños, pero en realidad ya estaba allí cuando compró la casa, era una habitación que daba pánico”, admitió.

Agregó también durante la entrevista que para una persona multimillonaria era algo muy normal tener una habitación o sala de pánico en la que podías entretenerte pues dentro de ella había muchas cosas para entretenerse hasta por días.

