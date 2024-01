Revelan lista de famosos de Jeffrey Epstein

Redacción

EEUU.- La tarde el miércoles, en medio de una gran expectativa, un tribunal comenzó a liberar una nueva tanda de documentos judiciales, antes secretos, relacionados con Jeffrey Epstein, el financiero viajero quién se suicidó en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

Y es que en en las últimas semanas las redes sociales han estado repletas con publicaciones especulando que los documentos incluirían una lista de hombres ricos y poderosos que fueron “clientes” o “coconspiradores” de Epstein.

Pese a ello se reveló que no había tal lista, toda vez que la colección inicial de alrededor de 40 documentos hechos públicos contenía en su mayoría material que había sido liberado previamente o que había sido exhaustivamente cubierto en casi dos décadas de historias de periódicos, documentales de televisión, entrevistas y libros sobre el escándalo de Epstein.

Aunque, los registros, que incluían transcripciones de entrevistas con algunas de las víctimas de Epstein, contenían recordatorios de que Epstein se rodeó de figuras famosas y poderosas, incluyendo algunas que también han sido acusadas de conducta indebida.

Entre los cuales se mencionaba la pasada amistad de Epstein con Bill Clinton, quien no ha sido acusado de ningún delito, y del príncipe Andrés de Gran Bretaña, quien anteriormente llegó a un acuerdo en una demanda que lo acusaba de haber tenido sexo con una chica de 17 años que viajaba con Epstein.

Por cierto que los documentos que están siendo desclasificados están relacionados con una demanda presentada en 2015 por una de las víctimas de Epstein, Virginia Giuffre; siendo ella una de las docenas de mujeres que demandaron a Epstein diciendo que él las había abusado en sus casas en Florida, Nueva York, las Islas Vírgenes de los EEUU y Nuevo México. Esta demanda particular era contra la ex novia de Epstein, Ghislaine Maxwell, quien fue condenada en 2021 por ayudar a reclutar a las víctimas de Epstein y está cumpliendo una condena de 20 años de prisión.

Debemos precisar que Epstein, fue un millonario conocido por asociarse con celebridades, políticos, multimillonarios y estrellas académicas, quien se suicidó en la cárcel en 2019 mientras esperaba juicio por un cargo de tráfico sexual.

Si bien la demanda de Giuffre contra Maxwell fue resuelta en 2017, el tribunal había mantenido algunos documentos judiciales tachados o sellados debido a preocupaciones sobre los derechos de privacidad de las víctimas de Epstein y de otras personas cuyos nombres surgieron durante la batalla legal.

Destacando que solo alrededor de 40 de esos documentos se hicieron públicos el miércoles; y se esperan más en los próximos días; pues los registros incluyeron las declaraciones de varias de las víctimas de Epstein, muchas de las cuales habían contado previamente sus historias públicamente.

Giuffre dijo que el verano en que cumplió 17 años, fue atraída lejos de un trabajo como asistente de spa en el club Mar-a-Lago de Trump para convertirse en “masajista” de Epstein, un trabajo que implicaba realizar actos sexuales.

Ella llegó a un acuerdo en una demanda contra el príncipe Andrés en 2022 en la que afirmaba que él la había abusado sexualmente durante un viaje a Londres; y que ese mismo año, Giuffre retiró una acusación que había hecho contra el ex abogado de Epstein, el profesor de derecho Alan Dershowitz, diciendo que ella “podría haber cometido un error” al identificarlo como su abusador.

Los registros liberados el miércoles incluían muchas referencias a Jean-Luc Brunel, un agente de modelos francés cercano a Epstein quien estaba esperando juicio por cargos de haber violado a chicas menores de edad cuando se suicidó en una cárcel de París en 2022; y Giuffre estaba entre las mujeres que habían acusado a Brunel de abuso sexual.

En tanto que el nombre de Clinton surgió porque los abogados de Maxwell interrogaron a Giuffre sobre inexactitudes en historias de periódicos sobre su tiempo con Epstein, incluida una historia que la citaba diciendo que había viajado en un helicóptero con Clinton y había coqueteado con Donald Trump; y Giuffre dijo que ninguna de esas cosas había sucedido en realidad.

El juez dijo que los nombres de algunas personas deberían permanecer tachados en los documentos porque identificarían a personas que fueron abusadas sexualmente; si bien The Associated Press típicamente no identifica a personas que dicen ser víctimas de asalto sexual a menos que decidan contar sus historias públicamente, como ha hecho Giuffre.

Llama la atención que incluso antes de la liberación de los documentos, abundaba la desinformación sobre lo que contenían; pues usuarios de redes sociales afirmaron erróneamente que el nombre del presentador de programas nocturnos Jimmy Kimmel podría aparecer en los documentos, impulsados por un comentario que el mariscal de campo de los New York Jets, Aaron Rodgers, hizo el martes en “The Pat McAfee Show” de ESPN.

Por lo que Kimmel respondió en X que nunca había conocido a Epstein y que las “palabras imprudentes de Rodgers pusieron en peligro a mi familia”.

“Continúa y debatiremos los hechos más a fondo en la corte”, escribió Kimmel.

El juez no ha establecido una meta para cuando todos los documentos deberían hacerse públicos, pero se espera que más documentos lleguen en los próximos días.

*Con información de Infobae.