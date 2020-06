Revelan en Twitter una supuesta foto inédita de Chabelo de hace 70 años y se vuelve viral

Redacción

Ciudad de México.-Nuevamente Chabelo vuelve a ser tendencia en redes.

Desde hace años, Xavier López –mejor conocido por todos los cuates como Chabelo– se volvió un meme por todos aquellos que creen que es un ser omnipresente que ha estado en este planeta desde tiempos inmemorables, siendo figura clave en los acontecimientos más importantes de la humanidad. Lo que empezó como una broma, con el tiempo ha hecho que algunos se pregunten si esto es verdad.

Y ahora, el presentador de televisión no dio de qué hablar por que regresará su legendario programa En Familia, sino por una imagen bastante impactante que nos dejó con el ojo cuadrado y que para la gran mayoría, reafirma su estatus como una persona milenaria, pues al parecer estuvo presente hasta en los momentos más cotidianos de la Ciudad de México.

Foto: Getty

Resulta que Chabelo se convirtió en tendencia gracias a una fotografía que subió Tlatoani Cuauhtemoc a su cuenta de Twitter. En ella, se dedica a compartir imágenes, documentos y datos curiosos sobre la historia de México, desde la conquista hasta las primeras décadas del siglo XX. En esta ocasión se echó un clavado para mostrarnos una postal típica de los años 50 en la CDMX.

Quizá no lo sepan y como lo explica Tlatoani en su tuitazo, en esa década era “muy común que en la calle tomaran fotos a los peatones que caminaban por el Centro Histórico, para después ofrecérselas para que las compraran”, como si fuera un recuerdo de aquel día en que pasearon por el Zócalo, Bellas Artes y demás lugares maravillosos que hay en el centro de la capital chilanga.

En la imagen vemos a tres mujeres caminando, un momento que seguramente era típico en su vida diaria. además, Cuauhtémoc contó que la fotografía que compartía se había tomado en la calle San Juan de Letrán. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver Chabelo en todo esto? Bueno, pues mucho más de lo que esperaban, porque al final Tlatoani retó a sus seguidores a adivinar quién era el actor que se escondía en la fotografía de hace casi 70 años.

Y para sorpresa de muchos, la silueta de la persona que aparecía ahí de colado es casi igualita a la de Chabelo, pues a juzgar por la cara y la complexión del hombre que sale atrás de las tres mujeres, son muy similares a las que tenía el amigo de todos los niños en sus años mozos, cuando aún no era una leyenda de la televisión. Si no nos creen, júzguenlo ustedes mismos:

Foto vía Twitter: @Cuauhtemoc_1521

Por supuesto que el internet no podía quedarse callado ante este descubrimiento épico, pues muchos aprovecharon el momento para sacar sus propias teorías sobre qué era lo que estaba pasando. Algunos dijeron que el buen Chabelo era un viajero del tiempo y otros que el actor hasta era parte de la historia de Dark, jiar jiar.

