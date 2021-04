Revelan el modus operandi de Saúl Huerta para enganchar menores y abusar de ellos

Redacción

Ciudad de México.-Continúan los problemas para legislador de Morena, de quien ahora revelan la forma en la que enganchaba a menores.

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ya separó de sus filas en el Congreso, donde aún mantienen mayoría, al legislador Saúl Huerta, quien ya suma al menos tres denuncias en su contra por presunto abuso sexual a menores de edad.

La última de las acusaciones la hizo un joven identificado como Raúl “N”, quien señaló al diputado de haber abusado de él cuando tenía 16 años, mientras realizaba su campaña para ser legislador federal.

El fundador y dirigente de la Casa del Migrante Poblano en California, Carlos Orea reveló que Huera ofreció ayuda a Raúl para distribuir volantes de su campaña y le prometió ser su chofer al ganar la diputación.

De acuerdo con Río Doce, el hecho ocurrió en una reunión que tuvo lugar en unos baños de Temazcal, donde el joven aseguró haber sido drogado por Huerta. “Él me drogó con algo y después me dijo que íbamos a ir a unos baños de temazcal (baños de vapor), que iban a ser dos separados. Yo entré a uno que me dijo y luego él se metió también y ahí ocurrió todo…”, denunció.

Tras la agresión, el diputado habría acosado al joven, quien ahora cuenta con 20 años, para amenazarlo, por lo cual Raúl tuvo que irse a vivir a los Estados Unidos, donde radica desde hace tres años.

Un mismo modus operandi (Imagen: Infobae)

Ese testimonio, el más reciente, marca un patrón establecido sobre el comportamiento de Saúl Huerta en las tres denuncias.

Las tres presuntas víctimas señalan, en distintos escenarios, como fue que el legislador hasta este fin de semana de Morena, los ubicaba de manera presencial y, una vez que se percataba de su (mala) situación económica procedía a ofrecerles ayuda.

A los tres los citó en lugares sospechosos para supuestamente hablar del tema laboral que tenían acordado. Y nuevamente, de distintas maneras, las tres historias terminan en un mismo punto: el abuso sexual del legislador hacia ellos, una vez que los tenía prácticamente acorralados, y el posterior intento de soborno con dinero para que guardaran silencio.

1. Buscaba menores vulnerables y les ofrecía trabajo como supuesto apoyo económico

2. Los citaba con engaños en lugares sospechosos argumentando que era por asuntos laborales

3. Saúl Huerta los atacaba sexualmente

4. Al finalizar, trataba de comprar el silencio de las víctimas con dinero, amedrentando a las víctimas con amenazas (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

El otro joven de 16 años que también dio a conocer su testimonio, que fue la segunda denuncia, aseguró que el político le ofreció apoyo para una beca escolar. Después lo agredió sexualmente, también en un baño de vapor.

El caso que destapó todo este entramado y que generó la detención de Saúl Huerta el pasado 21 de abril en un hotel de la Ciudad de México, fue el de un menor de 15 años quien acusó al diputado de tocarlo e intentar abusar de él. Sin embargo, Huerta solo estuvo detenido un par de horas, pues contaba con un fuero constitucional que impedía su arresto.

“Soy inocente”, aseguraba tras la detención. “Estoy seguro que la verdad saldrá a la luz; hoy se ha cometido una grave afectación a mi imagen y a la de mi familia, por ello exhorto a las autoridades competentes a que se hagan los deslindes de las responsabilidades que en este caso ameritan y que pronto se haga justicia y que la verdad salga a la luz pública”, dijo el político.

A pesar de ello, la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, informó que las autoridades competentes solicitarán el desafuero al diputado. En conferencia de prensa, la mandataria expresó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) hizo bien su trabajo. No obstante, fue debido al fuero que el morenista tiene, por el que pudo salir en libertad.

Con información de Infobae