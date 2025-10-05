Revelan detalles de acuerdo de divorcio entre Kidman y Urban 

El matrimonio de casi dos décadas entre la actriz ganadora del Oscar Nicole Kidman y la estrella de country Keith Urban ha llegado legalmente a su fin. A pocos días de que se hiciera pública la noticia de su separación, el sitio de noticias TMZ confirmó que Kidman presentó una solicitud de divorcio formal el pasado 30 de septiembre, citando “diferencias irreconciliables”.

La decisión, que una fuente cercana a la revista People describe como dolorosa para la actriz, se produce después de que la pareja llevara vidas separadas desde principios del verano de 2025. Urban incluso adquirió una nueva residencia en Nashville, dejando la casa familiar.

“Su separación se está volviendo dramática. Nicole está dolida y se siente traicionada”, declaró la fuente a People. “Quería salvar su matrimonio y creía que podía, pero parece que él ya lo superó”.

Los documentos de la demanda de divorcio, firmados por Kidman el 6 de septiembre y por Urban el 29 de agosto, revelan que la pareja ya había alcanzado acuerdos importantes antes de la presentación oficial. Ambos renunciaron a sus derechos de manutención conyugal y conservarán sus propios bienes. Sin embargo, se especifica que Urban ha pagado por adelantado todas las obligaciones de manutención para sus hijas. La pareja acordó un régimen de custodia que otorga a Kidman la tenencia de sus hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14 años. Ambos compartirán las decisiones importantes sobre las jóvenes.

Una cláusula destacada en el acuerdo de divorcio obliga tanto a Nicole Kidman como a Keith Urban a no hablar mal el uno del otro ni de sus familiares. Además, se comprometen a fomentar el afecto de sus hijas hacia ambos y sus familias extendidas. Como parte del proceso, ambos están obligados a asistir a un seminario para padres dentro de los 60 días posteriores a la solicitud.

La noticia del divorcio llega meses después de que Kidman asistiera sola a la Gala del Met en mayo. La última vez que la pareja fue vista junta en público fue en un partido del Mundial de Clubes de la FIFA, el 20 de junio.

Cinco días después de esa aparición, la actriz recordó su 19 aniversario de bodas con una publicación en Instagram el 25 de junio. “Feliz aniversario, bebé”, escribió junto a una foto en blanco y negro de ambos.

Kidman y Urban se conocieron en la Gala G’Day USA en Los Ángeles en 2006. La actriz ha confesado anteriormente que sintió “un gran flechazo” por el músico, a pesar de que él le reveló más tarde que no se sentía en condiciones para iniciar una relación en ese momento. Se casaron en Australia en junio de 2006 y son padres de Sunday Rose (2008) y Faith Margaret (2011).

