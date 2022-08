Revelan cuánto ganan los árbitros en la Liga MX

Redacción

Ciudad de México.-En medio de toda la polémica arbitral que cimbra cada semana a la Liga MX, la presión aumenta cada vez más al interior de la Comisión de Arbitraje y la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Esto gana un árbitro

David Medrano Félix, columnista del Diario Récord, ha revelado en uno de sus textos lo qué gana un colegiado por arbitrar en Liga MX.

El servicio arbitral en el futbol mexicano es de 121 mil pesos por partido, los cuales se dividen de la siguiente manera:

Central: 40 mil pesos.

Asistentes: 25 mil cada uno.

Cuarto: 10 mil.

Designado como VAR: 14 mil.

AVAR: 7 mil.

Además, el comunicador establece que, una vez llegada la época de repechaje y liguilla, las cifras aumentan.

Lo que viene para la Liga MX

Esta semana será sumamente importante para los colegiados, pues habrá partidos de alto calibre como el Toluca Vs Rayados, Rayados Vs Tigres y América Vs Cruz Azul.

De tener otra actuación polémica, la crisis se agudizará cada vez más.

Con información de A.M.