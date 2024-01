Revelan audios del VAR del juego Madrid-Almería

Redacción

España.-El periodista Gerard Romero, dio a conocer algunos audios del VAR correspondientes al polémico partido entre Real Madrid y Almería, de la jornada 21 en LaLiga española, mismo en el que los merengues consiguieron un triunfo de 3-2 sumamente controvertido, precisamente por las decisiones arbitrales que se tomaron en el mismo.

En uno de los audios compartidos por el periodista, durante una transmisión en Twitch, se revela que el árbitro del VAR, Alejandro Hernández Hernández, durante el mencionado partido, deja pasar por alto un golpe al rostro del brasileño Vinicius contra el defensor del Almería, Alejandro Pozo, dando la indicación de: “vamos al vivo”, a pesar que el árbitro central le pidió la revisión.

Aún no me explicó como no sacaron tarjeta roja – a Pozo por golpear el codo de Vinicius con su cara… – pic.twitter.com/oJA6yBPK9b

— Pablo – – (@Mystic_River_72) January 22, 2024