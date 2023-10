Revela Palazuelos quien fue amante de la viuda de Andrés García 

Redacción

Una de las figuras más populares del medio artístico es Roberto Palazuelos, mejor conocido como el ‘Diamante negro’. Ahora lo vemos en TV como conductor en el programa Hotel VIP, que se transmite de lunes a jueves por Televisa. Platicamos con él y nos hizo revelaciones tremendas en exclusiva para TVNotas.

-Roberto, ¿cómo va el tema de la demanda contra Margarita Portillo, viuda de Andrés García?

“El titular de ese juicio es mi papá. Ya me llamó la atención porque dice que doy mucha información y solo los pongo en alerta a ellos. Pero ya se giró un oficio al Registro Agrario Nacional para pedir informes de las propiedades de Andrés García y cómo fueron enajenadas. Para saber si fueron legales o ilegales”.

-¿Qué seguirá?

“Cuando llevemos a juicio a Margarita, ésta tendrá que regresar lo que se robó. Andrés García le dejo 25% a su hijo Andrés Jr. Margarita era la albacea. Tenía conocimiento del contenido del testamento y dijo: ‘cuando se muera él le voy a tener que dar el 25% a su hijo’. Pero puso las parcelas ejidales a su nombre. Esta señora no le quiere compartir nada. Se quiere quedar con todo”.

-¡Qué fuerte!

“Eso siempre pasa con personas que no saben trabajar, como Margarita. Siempre han sido mantenidas y han vivido de sacarle dinero a gente famosa. Ella, por ejemplo, hace muchos años era amante de Valentín Trujillo, y era igualito. Le trataba de sacar dinero por todos lados, hasta que la esposa la corrió. Así se le metió a Andrés”.

-¿Y Andrés qué decía al respecto?

“Él nunca la peló y jamás la quiso. Pero le daba gusto, y ella se aprovechó de él cuando ya estaba grande y débil de mente. Quién sabe qué tanto cochinero hicieron”.

-Ahorita que mencionabas a tu papá, ¿cómo sigue después de que le detectaron cáncer en los huesos?

“Su cáncer está muy avanzado. Está muy deteriorado físicamente. Pero su mente sigue brillante. Intacta. No para de trabajar. Lo hace muy poquitas horas al día. Tiene 83 años y ahí sigue dando de qué hablar, el señor. Y yo aprendiéndole mucho”.

-Es un gran dolor como hijo…

“Me causa un dolor enorme. Pero también me da tranquilidad. Cuando le pregunto cómo se siente, me dice: ‘mijo, tengo 83 años. Me enfermé hasta los 80 por primera vez en mi vida. Tuve 80 años súper sano. Y a todo mundo nos llega. Este cuerpo no es para siempre’. Lo veo muy lleno de amor. Muy ocupado en su despacho. Los que estamos alrededor somos a los que más nos duele”.

-Por otra parte, ¿cómo te sientes con Hotel VIP?

“En exclusiva te voy a decir por qué el programa cambio de horario, de ocho a diez de la noche. En las últimas semanas el reality comenzó a subir mucho de tono, en sus contenidos. En lo sexual y en otras cosas fuertes. Debido a eso. Televisa tuvo que mover el horario, a petición de la Secretaría de Gobernación. A las ocho de la noche había niños. Ahora es a las diez. Además, está pegando muy duro en redes sociales”.

-¿Cómo fue tu experiencia como conductor de este programa?

“Una experiencia increíble. Me fui a vivir a Argentina tres meses. Comí delicioso. Hacía mucho calor, pero me divertí bastante. Me encantó cuando Cristian Castro visitó el hotel. Me gustó mucho el concepto. Es un garbanzo de a libra en mi carrera. Soy hotelero y el papel me quedó como anillo al dedo”.

-En el amor, ¿cómo te encuentras?

“Soltero. Tranquilo. Disfrutando”, concluyó.

