Revela Odalys Ramírez maltrato en sus inicios en TV

Redacción

La conductora Odalys Ramírez rompió el silencio sobre los años difíciles que vivió al inicio de su carrera en televisión, específicamente durante su participación en el programa “Tempranito”, cuando tenía apenas 17 años.

En una entrevista con Yordi Rosado, la también presentadora de Cuéntamelo ya relató que su llegada al matutino no fue bien recibida por algunos de los conductores principales, entre ellos Daniel Bisogno y Anette Michel.

“Realmente mal”, respondió Odalys al ser cuestionada sobre cómo fue recibida. “Me contaron que el productor en ese momento estaba teniendo muchas diferencias con ellos porque se les estaba subiendo la fama, especialmente a las mujeres. Me dijeron que comentó: ‘Vamos a meterles una chavita guapa que les empiece a hacer ruido’.”

Ramírez explicó que obtuvo su lugar tras un casting y que, aunque se le exigía preparar notas de un minuto al aire cada sábado, debía asistir a diario a la oficina para aprender edición y ganar experiencia.

“Para mí, ese minuto era el mundo. La verdad, no me recibieron muy bien y hoy entiendo que fue por cómo me presentaron, no fue la manera correcta”, dijo.

Acompañada por su madre en los primeros días, la joven presentadora percibía un cambio en la actitud de sus compañeros cuando ella se ausentaba. “Me hablaban lo necesario. Cuando mi mamá estaba, eran muy amables. Pero cuando se iba al baño o salía, se notaba el cuchicheo, las miradas. Uno sabe y se da cuenta, sientes la energía.”

A pesar de sus esfuerzos por encajar, el rechazo era evidente. “Los admiraba, me parecían sensacionales. Hasta me hacía más chiquita para tratar de encajar, y ni con eso lo lograba. Fueron años muy duros. Estuve dos años, y cuando me llamaron para Sexos en guerra, fue un alivio. Me sentía muy oprimida.”

Sobre su trato con Daniel Bisogno, fue clara: “Nunca tuve una relación cercana. Era poco lo que platicábamos al aire. Lo veía buena onda y querible, pero al aire me tiraba comentarios despectivos o pasivo-agresivos. Y luego, en corte, me decía: ‘Muy bien, niña, felicitaciones’. Yo era menor de edad. No debieron ser tan duros conmigo.”

Aunque actualmente goza de una sólida trayectoria en medios, Ramírez fue contundente al hablar de esa etapa: “La verdad, nunca tuve relación con ellos. No suelo volver a los lugares donde me trataron mal.”

Hasta el momento, ni Daniel Bisogno ni Anette Michel han respondido públicamente a las declaraciones de la conductora.