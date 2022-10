Revela la FIA porque no sancionó a Checo Pérez

Redacción

Aunque el mexicano Sergio Pérez se coronó en el Gran Premio de Singapur, se dieron algunos momentos de tensión, pues “Checo” fue acusado por Lewis Hamilton de no respetar la distancia en un par de ocasiones que entró en Safety Car a la pista.

La FIA se dio a la tarea de investigar el actuar del tapatíoy después de dar su testimonio, se impuso una sanción de 5 segundos y no por 10, como esperaba el equipo de Ferrari para que Charles Leclerc se llevara el triunfo.

Después de un par de horas, los comisarios de la carrera declararon que Checo Pérez no respetó la distancia máxima que dice el reglamento en dos ocasiones; sin embargo, detallaron por qué decidieron solo sancionarlo solo por la segunda vez, pues las condiciones de humedad de la pista por la lluvia no le permitieron al mexicano tener la distancia permitida.

“El coche 11 (Sergio Pérez) era el líder en la vuelta 10. Se admitió que, mientras las luces del coche de seguridad seguían encendidas, PER no se mantuvo a menos de 10 coches de distancia del coche de seguridad entre la salida de la curva 13 y la curva 14. Cuando se le preguntó durante la audiencia, PER dijo que las condiciones eran muy húmedas y que era muy difícil seguir de cerca al coche de seguridad con poca temperatura en sus neumáticos y frenos”.

“Tuvimos en cuenta las condiciones de humedad y las dificultades señaladas por PER como circunstancias atenuantes de este incidente y, en consecuencia, determinamos que debe imponerse una amonestación”, se informó.