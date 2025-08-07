Revela hermano de Alejandra Guzmán que sigue enferma por biopolímeros

Redacción

Luis Enrique Guzmán, hermano de Alejandra Guzmán, rompió el silencio sobre el estado de salud de la cantante y reveló que la razón detrás de la cancelación de sus conciertos para lo que resta del 2025 es una nueva cirugía derivada de los biopolímeros que le inyectaron hace más de 15 años.

“El rollo de los polímeros no se acaba, ¿no? Es una historia que sigue y sigue y ahí vamos saliendo adelante. Ella tiene buena cicatrización, pero tiene problemas con esos plásticos que hay adentro de su piel”, explicó el también hijo de Silvia Pinal.

En julio pasado, la intérprete de “Hacer el amor con otro” informó que suspendería sus presentaciones hasta 2026 por motivos de salud, aunque sin dar detalles. Aclaró únicamente que no se trataba de una recaída en adicciones, como se había especulado.

La cirugía más reciente se llevó a cabo poco después del concierto que ofreció en Monterrey, Nuevo León, y desde entonces la artista se encuentra en proceso de recuperación.

Alejandra Guzmán ha sido sometida a más de 50 intervenciones desde 2009, cuando buscó aumentar el volumen de sus glúteos con una sustancia que resultó altamente riesgosa para su salud.