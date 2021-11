Revela exfuncionario federal por qué Santiago Nieto se casó en Guatemala

Redacción

Ciudad de México.- El pasado sábado 6 de noviembre, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, se casó con la consejera electoral del INE, Carla Humphrey, en Guatemala.

Y pareceria que el destino no fue elegido por su extravagancia y belleza, sino porque resulta un sitio especial para Nieto, según el ex consejero electoral y ex director del Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Jaime Cárdenas.

“Una de las preguntas es ¿por qué se casó en Guatemala? Hay una razón familiar, una razón sentimental. Sé que los medios dijeron que era por razones de seguridad. La auténtica razón es por que ahí en ese lugar falleció su madre”, señaló el académico durante una entrevista para La Octava.

Ahondó en que la mujer, doctora en antropología, se encontraba realizando estudios sobre el mundo Maya, cuando sucedió su repentina muerte. Esto causó que Nieto arraigara un profundo sentimiento por ella y por el lugar donde falleció.

Cárdenas afirmó que estuvo presente en su boda, la cual catalogó como “estándar para una familia de clase media-alta”, como a la que pertenecen Santiago y Carla Humphrey, por lo que contrarió a los medios y mencionó que no le pareció excesiva en ningún sentido.

También aseguró que todos los invitaron solventaron sus gastos de viajes, hospedaje y transporte por su propia cuenta.

Finalmente, indicó que el fallo que provocó el escándalo fue haber invitado a personajes públicos, famosos, los cuales protagonizaron algún alboroto durante su estancia y viaje, como le ocurrió al empresario Ealy Ortiz y los dólares que presuntamente no auditó antes de su traslado.

Con información de Infobae