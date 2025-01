Revela Emiliano Aguilar que no fue invitado a la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Redacción

Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, sorprendió al confesar que no fue invitado a la boda de su hermana Ángela Aguilar con Christian Nodal, un hecho que admitió lo dejó profundamente triste.

En una reciente entrevista, el rapero reveló que se enteró del enlace matrimonial a través de redes sociales, lo que lo tomó por sorpresa. “Sí me agüité, porque realmente yo no sabía, o sea, mucha raza piensa que yo sí sabía, pero yo no. Yo me enteré por Instagram”, declaró Emiliano, quien ha estado alejado de su familia en los últimos años.

El músico reconoció que, aunque la ceremonia pudo haber sido muy íntima, el gesto de invitarlo hubiera significado algo especial para él. “Un día yo andaba acá por Instagram y digo: ‘ah cabrón, se casó mi hermana’. Me llegó de sorpresa, dije: ‘qué cu***s que no me dijeron nada’. Pon tú que no hubiera ido porque estoy trabajando acá, pero al menos el detalle, no sé si me explico”, expresó.

La boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal se celebró el pasado 24 de julio en la Hacienda San Gabriel, en Morelos, bajo estrictas medidas de seguridad. Entre los invitados estuvieron figuras como Marc Anthony y Nadia Ferreira, pero destacó la ausencia de Emiliano.

En su momento, la reacción de Emiliano causó revuelo entre los seguidores, al comentar una publicación de Cazzu, ex pareja de Nodal y madre de su hija Inti, lo que generó aún más especulaciones sobre la relación distante con su familia.