Reuniones navideñas no volverán a la normalidad, advierten médicos

Redación

Aguascalientes, Ags.- Si bien se ve difícil que las reuniones familiares navideñas se puedan evitar o restringir, el Colegio de Médicos de Aguascalientes, advierte que las mismas no volverán a la normalidad de otros años.

El presidente del Colegio de Médicos de Aguascalientes Roberto Velasco, dijo que si bien en algún momento la pandemia tendrá que ceder, no se tiene a ciencia cierta un fecha estimada o establecida para ello, por lo que no hay otro camino mientras no haya cura que guardar los protocolos sanitarios para evitar contagios masivos y muertes.

“Esperemos que las fiestas decembrinas sean con menos pánico, que puedan ocurrir pero en familia, haciendo las compras indispensables y evitando las salidas a lugares de alto riesgo de contagios”.

En última instancia Velasco Hirschberg puntualizó, que las posadas o la noche de navidad y año nuevo se podrán realizar con ciertas medidas, evitando cualquier riesgo e insistiendo que deberán ser festejos más familiares y con números reducidos de asistentes.