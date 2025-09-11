Retrasan títulos y despiden a docentes en la UT Metropolitana de Aguascalientes

Redacción

Denuncia Ciudadana:

La Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes (UTMA) enfrenta señalamientos por un retraso de más de cuatro años en la entrega de títulos profesionales, además de despidos de docentes en el área de Tecnologías de la Información, según denunció públicamente Josué Escobedo Avelar, excolaborador de la institución.

En una carta de denuncia ciudadana, Escobedo acusó que desde la primera generación de egresados la universidad no ha entregado títulos ni de Técnico Superior Universitario (TSU) ni de ingenierías. “Los títulos debieron ser entregados a más tardar en marzo pasado”, señaló.

El exdocente subrayó que esta situación afecta directamente a los estudiantes, pues les impide acceder a empleos que requieren cédula profesional, así como continuar con estudios de maestría o de niveles superiores.

Además, expuso que recientemente fueron despedidos sin previo aviso más de diez maestros del área de Tecnologías de la Información, incluido el jefe de carrera. “Docentes que dedicamos años de esfuerzo a posicionar la institución en los primeros lugares, participando y ganando en eventos locales, estatales, nacionales e internacionales”, indicó.

Escobedo cuestionó la forma en que fueron tomadas estas decisiones administrativas. “Me parece un abuso que, sin previo diálogo ni transparencia, se tomen decisiones que afectan no solo a quienes quedamos fuera, sino al prestigio y futuro de la universidad”, expresó.

El denunciante advirtió que estas medidas representan un golpe al valor de la educación y al reconocimiento del trabajo docente. “La educación no debería gestionarse con base en decisiones abruptas, sino en respeto, planeación y visión a largo plazo”, agregó.

En su mensaje, dirigido al Instituto de Educación de Aguascalientes y al Gobierno del Estado, Escobedo pidió atender la situación tanto en beneficio de los alumnos como de los profesores. “A mis colegas afectados: mi respeto y solidaridad. A mis estudiantes: seguimos creyendo en ustedes, porque son la verdadera razón de nuestro esfuerzo”, concluyó.