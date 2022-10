Retomará Morena la propuesta para despenalizar aborto en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La bancada de Morena retomará la propuesta de despenalizar el aborto en la entidad, dio a conocer la diputada Leslie Figueroa Treviño, presidenta de la comisión de Derechos Humanos en el Congreso.

“Es importante que aboguemos por la despenalización del aborto. Hay varios antecedentes, de hecho el año pasado nos dijeron también desde la Suprema Corte: oigan, ya estuvo. Esta es la tercera llamada de atención y si no proceden conforme a derecho, pues no sé qué otra muestra pueden dar de que no están comprometidos con la ciudadanía más vulnerable”, apuntó en entrevista.

Por lo pronto, Figueroa Treviño destacó el fallo de la Suprema Corte que echó abajo la llamada Ley Provida que impulsó el PAN y que buscaba blindar la vida desde la fecundación, haciendo un llamado a no retomarla como habrían advertido.

“Recordarles que el acceso de los derechos de los demás no quiere decir que a ellos se les obligue a nada y que tampoco limita los suyos”, acotó la representante por Morena.

La interrupción legal del embarazo ya ha sido aceptada por congresos de estados como Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.