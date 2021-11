Reto para municipios la prohibición de bolsas de plástico: ambientalistas

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- La prohibición del uso de bolsas de plástico y desechables será un reto para las autoridades municipales, consideró la bióloga de Movimiento Ambiental de Aguascalientes, Guadalupe Castorena, quien señaló que persiste la falta de educación ambiental entre la ciudadanía.

Comentó que cada autoridad deberá trabajar para crear conciencia ecológica entre la población y especialmente, entre sus comerciantes, por medio de información sobre el daño que los plásticos causan al planeta. Sin embargo, también señaló que las multas económicas servirán para regular su uso.

“La educación ambiental siempre será el mayor reto, si una persona tiene información y sabe procesarla, lo hará sensible. Entonces el mayor reto siempre va a ser la educación ambiental; a lo que se llega es a la multa y cuando te pego en el bolsillo es muy difícil que lo vuelvas a hacer”.

Mencionó que lo más importante dentro de la iniciativa aprobada por el Congreso del Estado el pasado 5 de noviembre, será el que la ciudadanía pueda optar por opciones que realmente sean biodegradables, ya que a la fecha, en la capital se encuentran variantes de unicel y plásticos que se degradan en menos de un 30%.

“Era muy buena iniciativa y pues ahora lo que sigue, entiendo que entra el unicel y todo lo de plástico, lo que sigue es que al momento de hacer una investigación, ver qué se puede usar y qué no; hay publicidad engañosa en lo que se dice reciclable y hay que checar eso”.

Reconoció que también será un reto el que la población decida invertir en otros productos de plástico reciclable, ya que por lo general las marcas ecológicas suelen ser más caras que las convencionales.

“Por supuesto que hay renuencia, para un consumidor no es lo mismo que un plato de unicel te cueste 50 centavos a que te cueste 3 pesos, incluso para una reunión particular, me saldría más caro optar por otros productos reciclables”.

Antes de la reforma a la Ley de Protección Ambiental del Estado, los municipios que ya contaban con la prohibición de bolsas de plástico de un solo uso eran la capital y Pabellón de Arteaga. Ahora esta restricción será válida en los 11 ayuntamientos de Aguascalientes.