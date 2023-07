Retó Edy Smol a un debate ciudadano a Xóchitl Gálvez

Redacción

México.- Convocó Edy Smol, influencer y analista político, a un debate ciudadano a Xóchtil Gálvez, para tocar el tema de los contratos de sus empresas con dependencias del gobierno y sus aspiraciones presidenciales con la alianza Va por México.

Es de recordar que Xóchitl Gálvez es una de las 13 aspirantes registradas de la alianza Va por México para la candidatura presiencial en las elecciones 2024; y es que el próximo año la oposición al gobierno de AMLO buscará disputar el control del país, donde actualmente Morena es gobierno en 23 entidades.

En tanto que Morena definió sus lineamientos rumbo al 2024 apenas pasadas las elecciones 2023 donde se disputaron las gubernaturas de Coahuila y Estado de México.

Mientras que en Va por México será a finales de agosto e inicios septiembre que mediante encuestas y votación de un padrón por definir se conozca al responsable de coordinar los esfuerzos de la oposición rumbo a los comiciios presidenciales.

Al arranque de la convocatoria fueron más de 26 las personas interesadas en competir dentro de Va por México, pero luego el número oficial se redujo a 13 aspirantes, entre los que destacan:

Xóchitl Gálvez

Santiago Creel

Enrique de la Madrid

Beatriz Paredes

Miguel Ángel Mancera

En entrevista con SDPnoticias en el marco de la presentación del libro ‘Claudia Sheinbaum: Presidenta’ de Arturo Cano, Edy Smol reveló que fue la propia Xóchitl Gálvez quien lo invitó a “echarse un café” a inicios de este año 2023.

El también llamado “Gurú de la moda” consideró que Xóchitl Gálvez le ha estado dando “la vuelta” a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador por los contratos de sus empresas, por lo que ya es tiempo de que ofrezca una respuesta a los ciudadanos.

Y dijo: “desde aquí de SDPnoticias le mando un recado: Xóchitl, tengo por escrito que me invitaste a tomar un café para debatir. Ahora sí me interesa, ahora sí te lo acepto, tú me invitaste, pero para debatir con todos los medios convocados. Tú dices que eres muy ciudadana y la candidata ciudadana, ahora este ciudadano te quiere cuestionar”.

El influencer y abierto simpatizante de la llamada Cuarta Transformación aclaró que no se trata de un asunto personal con Xóchitl Gálvez, sino de la aclaración de la entrega de recursos públicos pues hasta ahora se ha presentado como una “candidata ciudadana” que no forma parte de la misma camada de políticos del viejo régimen.

Además, recordó que fue ella quien en un primer momento lo invitó a tomarse un café con un mensaje en Twitter; y comentó “yo que soy un ciudadano y le podría vender a quien yo quiera, nunca le he vendido a nadie, nunca he recibido un quinto del gobierno y nunca lo voy a recibir. Lo juro por mis padres. Ella que sí trabajó en el gobierno y gana en el erario, le vende al gobierno. Ella en un tuit me invita a debatir en un café. Ella tiene que dar una respuesta”.

Con respecto a Claudia Sheinbaum y los recorridos que está realizando como aspirante presidencial de Morena, Edy Smol dijo que la considera una mujer fuerte y comprometida con las causas de la 4T.

Asimismo expuso que contrario a aspirantes de oposición, Sheinbaum realiza su recorrido cerca del pueblo y no en hoteles de lujo, por lo que señaló que hasta ahora no había visto a personajes políticos tan sencillos y cercanos a la gente como la exjefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Vale apuntar que Xóchitl Gálvez es una importante aspirante de Va por México por la candidatura presidencial rumbo a 2024; y es que su aprobación se mide en el tracking diario de SDPnoticias y MetricsMx; y según dicha encuesta, con fecha del 17 de julio de 2023, la senadora del PAN cuenta con un apoyo de 22.1%.

*Con información de SDP.