Retiro de permisos de camiones fue por incumplir con mejor servicio: Flores

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El retiro de por lo menos 43 unidades del transporte público urbano fue la consecuencia de no brindar un mejor servicio para los usuarios, punto que estaba condicionado a cambio de la renovación de permisos por parte de la Coordinación General de Movilidad (CMOV), señaló el secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores Femat.

El funcionario estatal aseguró que esta acción por parte de la autoridad no fue espontánea, ya que los permisionarios que otorgan el servicio del transporte público eran conscientes de los lineamientos que tenían que seguir para poder continuar con sus actividades.

“Este procedimiento no es espontáneo, desde los primeros permisos que se dieron se les dijo a los permisionarios, que no son concesionarios, cuáles eran las reglas que tenían que seguir, fueron permisos condicionados a ciertas mejoras en el servicio que no cumplieron”, dijo en entrevista colectiva.

Comentó que los permisionarios tenían la obligación de otorgar capacitaciones y derechos laborales para sus choferes, mejorar las unidades de transporte y cumplir con el horario en sus rutas, los cuales son puntos que ni siquiera son percibidos por los propios usuarios.

Mencionó que otros empresarios que también son parte del esquema del transporte en la entidad han estado de acuerdo en seguir con las condiciones señaladas por la autoridad y por ende han continuado con su trabajo, por lo que las sanciones no fueron espontáneas.

“Todo eso si estaba establecido en los permisos que un incumplimiento iba a tener consecuencias, pues simplemente se generaron las consecuencias y ahí está la revocación de los permisos anteriores y el otorgamiento de nuevos con las mismas condiciones, pero con un esquema económico”

Finalmente, Flores Femat agregó que los nuevos camiones que están sustituyendo a las unidades sacadas de circulación son provisionales y cubrirán más rutas si estas son sancionadas.