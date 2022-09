Retirar custodia a familiares que abusen de menores, propone Morena

Gilberto Valadez

Aguascalientes.- No está reglamentado que a los depredadores sexuales se les retire la patria potestad de sus hijas e hijos, manifestó la diputada Leslie Figueroa Treviño, presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Congreso, quien presentó una iniciativa en cuanto esa situación.

“Lo que buscamos con esta iniciativa es que se quite la patria potestad al progenitor que abuse sexualmente de sus hijos, lo cual debe sonar obvio. Pero no lo es y debemos incluirlo en la ley. Además de la pena carcelaria, lo que pretendemos es que ya no tenga ningún derecho, pues aún recluido sigue teniendo derechos sobre el infante”, precisó la legisladora de Morena.

Figueroa Treviño calculó que el 90 por ciento de menores que son víctimas de un abuso sexual habría sido dañados por alguno de sus propios familiares; generalmente del sexo masculino, aunque aclaró que no es algo exclusivo de un género.

“México es el país número uno en abuso sexual a menores de edad y es un documento para proteger a nuestras infancias”, insistió.

– ¿Tiene estadísticas locales?

– En estadísticas locales, siete de cada diez niñas y niños fueron abusados por alguno de sus progenitores.

La diputada guinda informó que esta iniciativa fue presentada en conjunto con la legisladora del PAN, Nancy Gutiérrez.