Retiran espectaculares sobre revocación de mandato en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Los espectaculares que promovían la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a la consulta de revocación de mandato y que estaban relacionadas con la asociación civil Que Siga la Democracia fueron retirados de las calles de Aguascalientes, esto como medida cautelar emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El vocal ejecutivo de la Junta Local, Ignacio Ruelas Olvera, explicó en entrevista con El Clarinete que varios partidos políticos se sintieron agraviados con dichos espectaculares y promovieron un recurso ante los tribunales electorales, quienes finalmente ordenaron al INE cumplir con un procedimiento sancionador en contra de la asociación civil.

“La comisión correspondiente resolvió que habría medidas cautelares para que se quitara toda la propaganda que tiene las alusiones de la persona en la que se deposita el ejecutivo federal. Ya pasaron las 24 horas, algunas ya fueron quitadas, otras no”, mencionó en el caso de Aguascalientes.

Precisó que otros espectaculares no pudieron ser removidos de los espacios públicos debido a que no estaban “firmados” por ninguna asociación ni relacionados con otro grupo o persona de manera directa, por lo que la sanción del INE no fue válida en esos casos.

Por ello, Ruelas Olvera indicó que aunque no contaba con el número preciso de espectaculares que fueron retirados en Aguascalientes, sí se sancionaron aquellos que contaban con alusiones a la asociación Que Siga la Democracia.

De acuerdo con información del INE, se retiraron 278 anuncios espectaculares, 21 elementos de propaganda adherida en equipamiento urbano, 36 bardas y 11 lonas que estaban distribuídas en 15 entidades: Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Colima, Durango, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Veracruz y Yucatán.