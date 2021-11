Reta Orozco a que auditen al OSFAGS y al Congreso del Estado

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Arremete el gobernador panista Martín Orozco en contra del Órgano Superior de Fiscalización (Osfags) por el tema de las observaciones en las cuentas públicas del estado y reta a que también se les audite junto al Congreso del estado.

Tras negar desvío de recursos en su administración como se quizo hacer ver, mencionó que si hay alguna irregularidad comprobable e investigada que se presenten las denuncias correspondientes.

“Yo reto a que se investigue lo que dicen, pero que también le entren al tema de la llamada Caja Negra que son 140 millones de pesos para 27 diputados, nomás hagan la división y vean cuantos milloncitos son, estamos hablando de 5 millones por diputado o bien que también le entren al tema de las luminarias en el municipio”, fustigó.

-¿Confía en el Osfags?

-No, no confío, el tema del Osfags es nada más observaciones, ósea las investigaciones se tienen que dar en órganos internos de control, contralorías, salas administrativas y en fiscalía anticorrupción, entonces nomás recuerden cómo fue electo el titular del Osfags.

Insistió en que se le audite a dicho órgano revisor y puso en duda el manejo de 40 millones de pesos que realizan y que no comprueban.

“Que vengan las observaciones del Osfags y me sujeto a que me las investiguen a fondo , pero que también investiguen la Caja Negra y las luminarias y entonces vamos a ver de qué cuero salen más correas en el tema de la corrupción”, remató.