Reta líder de la CTM a que le comprueben desvío de cuotas sindicales 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) Alfredo González González, aseveró que no tiene nada de que avergonzarse, por lo que retó a que se le compruebe los presuntos desvíos de cuotas sindicales de los que hablan los representantes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem).

Exhortó a que se interpongan las denuncias correspondientes y que se investigue hasta donde tope.

Resaltó que se trata de ataques de cara al recuento de votos en Nissan en donde lo que este sindicato foráneo busca es desacreditarlo en lo personal y al organismo que representa.

“Que presenten las denuncias que consideren y que no quede solo en una amenaza y que se llegue hasta las últimas consecuencias, porque en lo personal no tengo nada que ocultar”, reviró.

Por último González González expuso que no ha recibido un peso fuera de lo que este pactado en los comités ejecutivos o los acuerdos de asambleas, insistiendo en que muestren las pruebas de sus dichos y denuncien.

“Insisto que son acusaciones producto de la campaña para quedarse con la representación sindical de Nissan, están desesperados y en ese sentido no vamos a caer en su juego, por eso recalco que si hay algo que denunciar adelante y hasta sus últimas consecuencias”, sentenció.