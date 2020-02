Reta Fiscal a alcaldesa de Aguascalientes a probar persecución

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Reta el Fiscal Jesús Figueroa Ortega a que le demuestren que se está ejerciendo persecución política, como acusara la alcaldesa de Aguascalientes Teresa Jiménez, respaldada por ediles del resto de los ayuntamientos.

En entrevista para un noticiero radiofónico, Figueroa Ortega fue contundente al revirar en que el que afirma tiene que probarlo.

Consideró que la alcaldesa capitalina no tendría que opinar al respecto, al haber actividades que requieren mayor concentración.

Sobre el caso del cateo en la casa de la primer edil de San José de Gracia, Cristina López que derivó en que sus homólogos acudieran a interponer una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, aseguró que se actuó en base a la ley existiendo de por medio la orden de un juez.

“Yo no voy a estar discutiendo con los alcaldes, que se dediquen a trabajar en los temas que a ellos les corresponde , que se dediquen a trabajar y a cumplir con sus obligaciones constitucionales que yo haré lo mismo”.

Aseguró que el cateo al domicilio se realizó apegado a derecho, derivado de señalamientos e investigaciones a que en el mismo se podrían encontrar con droga y armas, aunque reconoció que al final no se localizó nada.

Negó que se trate de un asunto político y en particular dirigido a la alcaldesa, aunque sí tiene que ver con algún familiar, por lo que al final comentó que se continuará con las investigaciones.