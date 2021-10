Reta AMLO a Calderón a presentar pruebas de nexos del gobierno con la delincuencia

Redacción

Puebla.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si Felipe Calderón tiene pruebas sobre las acusaciones sobre nexos del gobierno federal con la delincuencia, que presente las pruebas. También comentó que el exmandatario no tiene la autoridad moral para las acusaciones, por las investigaciones contra Genaro García.

En su conferencia de prensa llevada a cabo en Puebla, López Obrador criticó la postura de Calderón, quien opinó que las peticiones de perdón para los pueblos indígenas por parte de España era una cortina de humo para ocultar supuestos nexos con el crimen.

“Calderón fue a decir España que ofrecer perdón por los agravios cometidos a las comunidades indígenas es una cortina de humo, es para desviar la atención porque nosotros tenemos trato con la delincuencia organizada, con el narcotráfico… Imagínense eso con qué autoridad moral si su secretario de Seguridad Pública (Genaro García Luna) está en la cárcel, acusado de proteger a narcotraficantes, nosotros no somos iguales”, expuso.

“Si tiene pruebas de lo que fue a decir que las presente, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, también me pongo a pensar de que mentir así, actuar con esa hipocresía no es privativo, no es una conducta sólo de Calderón, porque lo más fácil es decir es Calderón o es Fox, o Diego Fernández de Cevallos o es cualquier otra persona, no son nada más ellos, son millones que piensan así en nuestro país, es un pensamiento, es una forma de pensar y de ser, es el conservadurismo, es el pensamiento conservador”, acotó.

Felipe Calderón emitió sus comentarios durante la convención del Partido Popular (PP) ante el presidente Pablo Casado.

En este mismo foro es donde el expresidente del gobierno español, José María Aznar, anunció, “yo no voy a engrosar las filas de los que piden perdón”, en alusión a la carta de perdón emitida por el Pontífice a México.

Con información de Reporte índigo