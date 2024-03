Resurgen vehículos de transmisión manual en EU, sus ventas se duplican en los últimos 4 años 

Redacción

EEUU.- Aunque las tendencias indicaban que las transmisiones automáticas remplazarían totalmente a las manuales, los entusiastas del manejo y se alegran de ver que estás vuelvan a ganar terreno.

Y es que en el principio de los noventa, los fabricantes americanos voltearon a ver a las transmisiones automáticas como una solución a las arcaicas cajas manuales, pues su funcionamiento ha sido el mismo en décadas. Esto no solo era algo nuevo, sino que para muchos automovilistas que pasaban gran parte de su día en el tráfico era mucho más cómodo manejar sin el pedal del embrague.

Las transmisiones manuales desaparecieron de los SUV’s, su uso se fue haciendo obsoleto, se mantuvieron en autos subcompactos y en algunos deportivos donde solo los puristas del manejo los buscaban. Sin embargo, su uso se fue popularizando en vehículos de corte deportivo de bajo desplazamiento como el Honda S2000, Mazda Miata, Subaru BRZ y Volkswagen Golf.

Ya se ha demostrado que las transmisiones automáticas de última generación pueden hacer más rápido los cambios que un humano, tal es el caso de Porsche con su caja PDK, aunque el fabricante entiende aquellos clientes que aún prefieren su 911 manual tal vez no para ganar carreras, pero sí para disfrutar su manejo. Este fenómeno se ha replicado en vehículos como el BMW M2, Ford Mustang, Toyota Supra, Porsche GT4, Acura Integra Type S, Honda Civic Type R, Hyundai Elantra N, Volkswagen Golf R, solo por mencionar algunos.

En EE.UU. las ventas de autos con transmisión automática representaron el 99.3% de las ventas totales en datos de Good Car Bad Car, también mencionan que los efectos de escasez de vehículos durante la pandemia global y la cadena de suministro, las transmisiones manuales comenzaron a regresar. Los clientes de autos manuales incrementaron de 0,9% en 2021, al 1,2% en 2022 y al 1,7% en 2023. Siguiendo esta tendencia, es probable que las transmisiones manuales superen la marca del 2% para 2024.

No hay duda que los autos con transmisión manual están lejos de morir, aunque los puristas no tienen tantas opciones como hace un par de años, es bueno ver que el lema “Save the Manuals” o traducido al español “Salven a los Manuales” sigue siendo un referente para algunos fabricantes.

