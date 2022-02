Resurgen protestas de vecinos de Ferronales

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Durante el desarrollo del seminario internacional de TICCIH México, encaminado a la recuperación del patrimonio histórico, vecinos de la colonia Ferronales reactivaron sus protestas en contra del proyecto turístico que se pretende desarrollar en la zona de los ex talleres del ferrocarril.

Los mismos indicaron que es momento en que siguen sin darles la cara, existiendo opacidad detrás del proyecto en donde ya se ha afectado a la colonia con el derribo de árboles.

“Sigue habiendo muchas ocurrencias, sin embargo hasta el momento nadie nos ha explicado nada, por lo que creemos que eso no es un rescate y sí mucho daño para una colonia histórica”, expusieron.

Ante asistentes a dicho seminario los mismos indicaron que para ellos no se trata de un rescate integral de la zona y si de modificaciones a su antojo sin respetar el sentido histórico.

Al final expusieron que están preocupados por las afectaciones a su patrimonio, pero a la vez por todo el entorno que rodea a la zona en donde se pretende construir un hotel y un centro comercial, lejos del rescate que dicen que van a realizar.