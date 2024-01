Resultados económicos del gobierno federal por factores externos y no por políticas de AMLO

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La presidenta del Colegio de Economistas de Aguascalientes, Dafne Viramontes, cuestionó los resultados económicos que presume el gobierno federal.

A unos meses de que concluya la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la experta en temas económicos indicó que los resultados positivos en la materia que presenta el país han sido más por factores externos que por políticas propias de la administración federal.

“Gran parte de los resultados económicos y de las rachas positivas han sido por factores externos y ajenos a las políticas que está implementando el gobierno de la república”, remarcó.

Machacó que esta administración no se ha caracterizado por sus políticas económicas acertadas, dependiendo más por la decisión de propia de inversionistas que deciden apostar por el país y no por los estímulos del gobierno.

“Lo que tiene que ver con el fortalecimiento del peso y la reducción de la inflación tampoco es una situación que venga del gobierno federal pues esto tiene que ver más con las políticas monetarias del Banco Central para reducir esa inflación”, explicó.

Finalizó fustigando que no ve a futuro por las candidatas a la presidencia una política económica que diga por dónde va a transitar el país, lo cual es cuestionable.